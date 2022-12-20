"Вона була в ударі". Бред Пітт розповів про поцілунок з Марго Роббі
Знамениті актори знялися у фільмі "Вавилон".
59-річний американський актор Бред Пітт прокоментував свій поцілунок з Марго Роббі у фільмі "Вавилон". Про це пише Entertainment Tonight.
За словами колишнього чоловіка Анджеліни Джолі, у знімальному процесі "завжди є місце для інтерпретації персонажів".
"Повірте мені, це найбільш нудна річ, яку вона робить у цьому фільмі. Вона була в ударі", — зазначив Бред Пітт.
Раніше австралійська акторка Марго Роббі зізналася, що сама попросила режисера картини змінити сценарій фільму, аби вона змогла поцілуватися з Бредом Піттом, адже раніше цього не передбачалося.
"І я сказала: "О, так подайте на мене до суду. Така можливість може більше ніколи не статися", — зазначала зірка екрану.
Зазначимо, що наразі 59-річний актор зустрічається з фітнес-тренеркою Інес де Рамон. Про їхні романтичні стосунки стало відомо наприкінці 2022 року і пара не приховує почуттів на публіці.
Щодо Марго Роббі, то вона одружена з британським кінопродюсером Томом Акерлі з 2016 року. Зіркова пара рідко разом виходить у світ, залишаючи особисте життя подалі від камер папараці.
Нагадаємо, Бред Пітт відсвяткував день народження в компанії нової коханої.
Також Фокус детальніше писав про нові стосунки 59-річного Бреда Пітта.