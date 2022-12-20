"Вона була в ударі". Бред Пітт розповів про поцілунок з Марго Роббі

Знамениті актори знялися у фільмі "Вавилон".

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59-річний американський актор Бред Пітт прокоментував свій поцілунок з Марго Роббі у фільмі "Вавилон". Про це пише Entertainment Tonight.

За словами колишнього чоловіка Анджеліни Джолі, у знімальному процесі "завжди є місце для інтерпретації персонажів".

"Повірте мені, це найбільш нудна річ, яку вона робить у цьому фільмі. Вона була в ударі", — зазначив Бред Пітт.

[ + – ] Марго Роббі у фільмі "Вавилон" Фото: Скриншот

Раніше австралійська акторка Марго Роббі зізналася, що сама попросила режисера картини змінити сценарій фільму, аби вона змогла поцілуватися з Бредом Піттом, адже раніше цього не передбачалося.

"І я сказала: "О, так подайте на мене до суду. Така можливість може більше ніколи не статися", — зазначала зірка екрану.

Зазначимо, що наразі 59-річний актор зустрічається з фітнес-тренеркою Інес де Рамон. Про їхні романтичні стосунки стало відомо наприкінці 2022 року і пара не приховує почуттів на публіці.

Щодо Марго Роббі, то вона одружена з британським кінопродюсером Томом Акерлі з 2016 року. Зіркова пара рідко разом виходить у світ, залишаючи особисте життя подалі від камер папараці.

[ + – ] Бред Пітт у фільмі "Вавилон" Фото: Paramount Pictures

Нагадаємо, Бред Пітт відсвяткував день народження в компанії нової коханої.

Також Фокус детальніше писав про нові стосунки 59-річного Бреда Пітта.