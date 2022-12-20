Бреда Пітта помітили в компанії його нової дівчини (фото)

Закохані відвідали вечірку в честь дня народження актора.

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Голлівудського актора Бреда Пітта помітили в компанії його дівчини під час святкової вечірки. Про це пише Daily Mail.

Іменинника та 29-річну Інес де Рамон помітили в Голлівуді в день народження актора. Закохані веселилися, коли їх помітили місцеві папараці.

Як відомо, нова кохана голлівудського актора займається велнес-коучингом та працює зірковим фітнес-тренером. Восени вона розлучилася із зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі.

Бред Пітт обрав для святкування сіру сорочку, білу футболку та джинси. Тим часом його кохана була одягнута в бежеву шубу.

[ + – ] Бред Пітт та його нова дівчина

Про романтичні стосунки голлівудської знаменитості та фітнес-тренерки стало відомо наприкінці 2022. До цього Пітту приписували роман з моделлю Емілі Ратаковскі. Втім, офіційно чутки не підтвердилися, а молода мама почала зустрічатися з відомим ловеласом Пітом Девідсоном.

Також раніше іменинник був одружений з Дженніфер Еністон та Анджеліною Джолі, з якою досі судиться за спільних дітей та бізнеси.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Wireimage

Нагадаємо, Бред Пітт відреагував на розповіді своєї колишньої дружини Дженніфер Еністон про невдалі спроби завагітніти.

Також Фокус писав про свіжі подробиці нового роману 59-річного Бреда Пітта.