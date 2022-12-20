Бреда Пітта помітили в компанії його нової дівчини (фото)
Закохані відвідали вечірку в честь дня народження актора.
Голлівудського актора Бреда Пітта помітили в компанії його дівчини під час святкової вечірки. Про це пише Daily Mail.
Іменинника та 29-річну Інес де Рамон помітили в Голлівуді в день народження актора. Закохані веселилися, коли їх помітили місцеві папараці.
Як відомо, нова кохана голлівудського актора займається велнес-коучингом та працює зірковим фітнес-тренером. Восени вона розлучилася із зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі.
Бред Пітт обрав для святкування сіру сорочку, білу футболку та джинси. Тим часом його кохана була одягнута в бежеву шубу.
Про романтичні стосунки голлівудської знаменитості та фітнес-тренерки стало відомо наприкінці 2022. До цього Пітту приписували роман з моделлю Емілі Ратаковскі. Втім, офіційно чутки не підтвердилися, а молода мама почала зустрічатися з відомим ловеласом Пітом Девідсоном.
Також раніше іменинник був одружений з Дженніфер Еністон та Анджеліною Джолі, з якою досі судиться за спільних дітей та бізнеси.
Нагадаємо, Бред Пітт відреагував на розповіді своєї колишньої дружини Дженніфер Еністон про невдалі спроби завагітніти.
Також Фокус писав про свіжі подробиці нового роману 59-річного Бреда Пітта.