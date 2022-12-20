Брэд Питт был замечен в компании его новой девушки (фото)
Влюбленные посетили вечеринку в честь дня рождения актера.
Голливудский актер Брэд Питт был замечен в компании его девушки во время праздничной вечеринки. Об этом пишет Daily Mail.
Именинника и 29-летнюю Инес де Рамон заметили в Голливуде в день рождения актера. Влюбленные веселились, когда их заметили местные папарацци.
Как известно, новая возлюбленная голливудского актера занимается велнес-коучингом и работает звездным фитнес-тренером. Осенью 2022 она рассталась со звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли.
Брэд Питт выбрал для празднования серую рубашку, белую футболку и джинсы. Тем временем его возлюбленная была одета в бежевую шубу.
О романтических отношениях голливудской знаменитости и фитнес-тренера стало известно в конце 2022. До этого Питту приписывали роман с моделью Эмили Ратаковски. Впрочем, официально слухи не подтвердились, а молодая мама начала встречаться с известным ловеласом Питом Дэвидсоном.
Также ранее именинник был женат на Дженнифер Энистон и Анджелине Джоли, с которой до сих пор судится за совместных детей и бизнесы.
Напомним, Брэд Питт отреагировал на рассказы своей бывшей жены Дженнифер Энистон о неудачных попытках забеременеть.
Также Фокус писал о свежих подробностях нового романа 59-летнего Брэда Питта.