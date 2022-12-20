"Она была в ударе". Брэд Питт рассказал о поцелуе с Марго Робби

Знаменитые актеры снялись в фильме "Вавилон".

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59-летний американский актер Брэд Питт прокомментировал свой поцелуй с Марго Робби в фильме "Вавилон". Об этом пишет Entertainment Tonight.

По словам бывшего мужа Анджелины Джоли, в съемочном процессе "всегда есть место для интерпретации персонажей".

"Поверьте мне, это самая скучная вещь, которую она делает в этом фильме. Она была в ударе", — отметил Брэд Питт.

[ + – ] Марго Робби в фильме "Вавилон" Фото: Скриншот

Ранее австралийская актриса Марго Робби призналась, что сама попросила режиссера картины сменить сценарий фильма, чтобы она смогла поцеловаться с Брэдом Питтом, ведь раньше этого не предполагалось.

"И я сказала: "О, да, подайте на меня в суд. Такая возможность может никогда больше не произойти", — рассказала звезда экрана.

Отметим, что 59-летний актер сейчас встречается с фитнес-тренером Инес де Рамон. Об их романтических отношениях стало известно в конце 2022 года и пара не скрывает чувств на публике.

Что касается Марго Робби, то она замужем за британским кинопродюсером Томом Акерли с 2016 года. Звездная пара редко вместе выходит в свет, оставляя личную жизнь подальше от камер папарацци.

[ + – ] Брэд Питт в фильме "Вавилон" Фото: Paramount Pictures

Напомним, Брэд Питт отпраздновал день рождения в компании новой возлюбленной.

Также Фокус подробнее писал о новых отношениях 59-летнего Брэда Питта.