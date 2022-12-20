"Она была в ударе". Брэд Питт рассказал о поцелуе с Марго Робби
Знаменитые актеры снялись в фильме "Вавилон".
59-летний американский актер Брэд Питт прокомментировал свой поцелуй с Марго Робби в фильме "Вавилон". Об этом пишет Entertainment Tonight.
По словам бывшего мужа Анджелины Джоли, в съемочном процессе "всегда есть место для интерпретации персонажей".
"Поверьте мне, это самая скучная вещь, которую она делает в этом фильме. Она была в ударе", — отметил Брэд Питт.
Ранее австралийская актриса Марго Робби призналась, что сама попросила режиссера картины сменить сценарий фильма, чтобы она смогла поцеловаться с Брэдом Питтом, ведь раньше этого не предполагалось.
"И я сказала: "О, да, подайте на меня в суд. Такая возможность может никогда больше не произойти", — рассказала звезда экрана.
Отметим, что 59-летний актер сейчас встречается с фитнес-тренером Инес де Рамон. Об их романтических отношениях стало известно в конце 2022 года и пара не скрывает чувств на публике.
Что касается Марго Робби, то она замужем за британским кинопродюсером Томом Акерли с 2016 года. Звездная пара редко вместе выходит в свет, оставляя личную жизнь подальше от камер папарацци.
Напомним, Брэд Питт отпраздновал день рождения в компании новой возлюбленной.
Также Фокус подробнее писал о новых отношениях 59-летнего Брэда Питта.