"Никакого стресса". Брэд Питт встретил Новый 2023 год со своей возлюбленной
Об отношениях голливудского актера и Инес де Рамон стало известно осенью 2022 года.
59-летний американский актер Брэд Питт встретил Новый 2023 год в компании своей новой возлюбленной, 29-летней тренера Инес де Рамон. Об этом пишет Рeople.
Как сообщается, влюбленные провели праздник в Мексике, после чего останутся в стране на некоторое время на зимние каникулы.
"Они встречаются и веселятся. У них все хорошо. Никакого стресса. Бреду это нравится", — отметил инсайдер издания.
Сообщалось, что Инес де Рамон работает фитнес-тренером и звездным велнес-коучем. В начале осени 2022 новая возлюбленная бывшего мужа Анджелины Джоли рассталась со звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли.
О романтических отношениях Питта и велнес-коуча стало известно в ноябре 2022 года. Пару уже несколько раз замечали на свиданиях. Однако официального комментария 59-летний актер и его возлюбленная не давали.
Ранее оскароносному актеру приписывали роман с моделью Эмили Ратаковски. Источники сообщали, что Питт серьезно настроен. Однако пара официально не комментировала домыслы фанатов и начала новые отношения с другими людьми.
Напомним, близкие люди Брэда Питта отмечали, что актер очень любит свою новую избранницу.
Также Фокус писал о реакции Брэда Питта на поцелуй с Марго Робби в фильме "Вавилон".