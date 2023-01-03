"Никакого стресса". Брэд Питт встретил Новый 2023 год со своей возлюбленной

Об отношениях голливудского актера и Инес де Рамон стало известно осенью 2022 года.

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59-летний американский актер Брэд Питт встретил Новый 2023 год в компании своей новой возлюбленной, 29-летней тренера Инес де Рамон. Об этом пишет Рeople.

Как сообщается, влюбленные провели праздник в Мексике, после чего останутся в стране на некоторое время на зимние каникулы.

"Они встречаются и веселятся. У них все хорошо. Никакого стресса. Бреду это нравится", — отметил инсайдер издания.

[ + – ] Брэд Питт и Инес де Рамон

Сообщалось, что Инес де Рамон работает фитнес-тренером и звездным велнес-коучем. В начале осени 2022 новая возлюбленная бывшего мужа Анджелины Джоли рассталась со звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли.

О романтических отношениях Питта и велнес-коуча стало известно в ноябре 2022 года. Пару уже несколько раз замечали на свиданиях. Однако официального комментария 59-летний актер и его возлюбленная не давали.

Ранее оскароносному актеру приписывали роман с моделью Эмили Ратаковски. Источники сообщали, что Питт серьезно настроен. Однако пара официально не комментировала домыслы фанатов и начала новые отношения с другими людьми.

Напомним, близкие люди Брэда Питта отмечали, что актер очень любит свою новую избранницу.

Также Фокус писал о реакции Брэда Питта на поцелуй с Марго Робби в фильме "Вавилон".