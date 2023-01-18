Брэд Питт продает имение, в котором жил с Анджелиной Джоли

Американский актер планирует получить за элитную недвижимость 40 млн долларов.

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59-летний голливудский актер Брэд Питт выставил на продажу поместье, в котором он жил с бывшей женой Анджелиной Джоли. Об этом пишет Daily Mail.

Многодетный отец планирует продать роскошный особняк и участок в 77 соток в Лос-Анджелесе. На территории дома бывших влюбленных есть скейтпарк, павильон для тенниса и бассейн.

Экс-возлюбленный Анджелины Джоли хочет получить 40 миллионов долларов по итогам сделки по недвижимости.

[ + – ] Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Wireimage

Известно, что Питт приобрел имение еще в 1994 году за 1,7 млн долларов. До него в элитном здании жила актриса Кассандра Петерсон – звезда фильма "Эльвира – повелительница тьмы".

Также сообщается, что американский актер и многодетный отец планирует приобрести себе "нечто меньшее", но также в Лос-Анджелесе.

[ + – ] Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Backgrid

Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор не решили вопроса опеки над общими детьми. Всего от звездного союза подрастают шесть потомков — Шайло, Вивьен, Нокс, Пакс, Захара и Меддокс. Трое из них (Шайло, Вивьен и Нокс) – родные дети знаменитостей.

Напомним, Брэд Питт ответил на очередные обвинения со стороны Анджелины Джоли в домашнем насилии.

Также Фокус писал о новой возлюбленной Брэда Питта, с которой он встретил Новый 2023 год.