Брэд Питт продает имение, в котором жил с Анджелиной Джоли
Американский актер планирует получить за элитную недвижимость 40 млн долларов.
59-летний голливудский актер Брэд Питт выставил на продажу поместье, в котором он жил с бывшей женой Анджелиной Джоли. Об этом пишет Daily Mail.
Многодетный отец планирует продать роскошный особняк и участок в 77 соток в Лос-Анджелесе. На территории дома бывших влюбленных есть скейтпарк, павильон для тенниса и бассейн.
Экс-возлюбленный Анджелины Джоли хочет получить 40 миллионов долларов по итогам сделки по недвижимости.
Известно, что Питт приобрел имение еще в 1994 году за 1,7 млн долларов. До него в элитном здании жила актриса Кассандра Петерсон – звезда фильма "Эльвира – повелительница тьмы".
Также сообщается, что американский актер и многодетный отец планирует приобрести себе "нечто меньшее", но также в Лос-Анджелесе.
Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор не решили вопроса опеки над общими детьми. Всего от звездного союза подрастают шесть потомков — Шайло, Вивьен, Нокс, Пакс, Захара и Меддокс. Трое из них (Шайло, Вивьен и Нокс) – родные дети знаменитостей.
Напомним, Брэд Питт ответил на очередные обвинения со стороны Анджелины Джоли в домашнем насилии.
Также Фокус писал о новой возлюбленной Брэда Питта, с которой он встретил Новый 2023 год.