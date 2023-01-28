Анджелина Джоли получила документы от ФБР по поводу скандала с Питтом на самолете

В 2016 году Брэд Питт напал на свою бывшую жену и детей на частном самолете, обливая их вином и пивом.

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47-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли получила документы от ФБР по поводу скандального случая на частном джете со своим бывшим мужем, актером Брэдом Питтом. Об этом пишет Daily Mail.

Многодетная мама и звезда экрана получила пачку бумаг с расследованием ФБР о вероятной ссоре в самолете между ней и 59-летним Брэдом Питтом, которая послужила толчком к их длительному и сложному разводу.

Сообщается, что более 100 страниц отчета ФБР были "переработаны и переданы" голливудской актрисе после судебного иска и поступили ей 4 января 2023 года. Следующую серию документов Джоли получит к концу месяца.

Экс-жена Брэда Питта искала документы, поскольку утверждала, что они ей нужны, чтобы получить "юридическую защиту" от Питта.

Как известно, у звездной пары начался роман после совместной роли в фильме "Мистер и миссис Смит" в 2004 году, и, наконец, они поженились в августе 2014 года в своем доме в сельской местности Франции, но их законный союз длился менее трех лет.

С тех пор они борются за опеку над шестью общими детьми, трое из которых биологические.

[ + – ] Анджелина Джоли с детьми Фото: Elle

Скандал на частном джете состоит в том, что Брэда Питта обвинили, якобы он облил вином и пивом свою бывшую жену и их детей, а также напал на них в самолете. Сам же актер такое поведение отрицает.

В то время эти обвинения расследовали ФБР. Подробности скандального инцидента впервые появились в августе 2022 года.

[ + – ] Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Wireimage

Напомним, Брэд Питт продает свой роскошный особняк, в котором жил с Анджелиной Джоли.

Также Фокус писал о скрытом таланте приемного сына Брэда Питта и Анджелины Джоли.