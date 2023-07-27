Ким Кардашьян показала сумку Биркин за 300 тысяч долларов

У звезды есть самая редкая и дорогая Hermès Birkin30 Diamond Himalaya Niloticus из крокодильей кожи.

Related video

Ким Кардашьян показала очень редкую сумку Hermes Birkin стоимостью более 300 тысяч долларов. Дорогой аксессуар взяла с собой на футбольный матч между "Пари Сен-Жермен" и "Аль-Наср", который прошел в Японии. Об этом пишет Daily Mail.

42-летняя звезда реалити-шоу появилась на трибунах стадиона в Осаке с уникальной сумкой Hermès Birkin цена на которую варьируется от 150 000 до 600 000 долларов, в зависимости от состояния и крокодилового принта.

Особая сумка Ким выглядела похожей по стилю на матово-белую крокодиловую Birkin 30 Diamond Himalaya Niloticus, которая была продана за 300 168 долларов, что сделало ее самой дорогой сумкой, проданной на аукционе в 2014 году.

Ким Кардашьян на футбольном матче в Осаке

Основательница бренда SKIMS дополнила свой стильный ансамбль обтягивающей белой майкой и бело-серыми брюками в стиле мотокросса, а также ярко-синими туфлями на каблуке.

Ким не единственный член семьи Кардашьян-Дженнер. У которой есть эта уникальная сумка.

Ее младшая сводная сестра Кайли Дженнер, 25 лет, и ее мама Крис Дженнер, 67 лет, также были замечены со схожими аксессуарами.

Та самая сумка Фото: Getty Images

Эксперты престижного рынка электронной коммерции 1stdibs однажды сказали Vogue, что гималайская сумка Birkin может быть самой редкой сумкой в ​​мире.

"30-сантиметровый Diamond Himalaya Niloticus Birkin, возможно, самая редкая и самая желанная сумочка в мире", — сказал источник, добавив, что сумка предлагается только "очень уважаемому VIP-клиенту".

Кайли Дженнер и ее мать Крис Дженнер с уникальными сумками Фото: Скриншот

Ким стала частым гостем на футбольных матчах, так как ее семилетний сын Сейнт Уэст, которого она делит с бывшим мужем Канье Уэстом, является большим фанатом этого вида спорта.

Сейнту удалось пообщаться со своим кумиром Криштиану Роналду, который играет за команду соперника Неймара "Аль-Наср" и является ее капитаном.

В пятницу Ким и Сейнт наблюдали за дебютом Лионеля Месси в "Интер Майами", когда они играли с мексиканским клубом "Крус Азул" в Форт-Лодердейле, штат Флорида, где аргентинец забил драматический победный гол.

Во время игры она общалась с другими знаменитостями, такими как Виктория и Дэвид Бекхэм, а также с Сереной Уильямс.

Разговаривая с журналистами перед игрой, звезда реалити-шоу объяснила, что ее сын Сейнт был причиной того, что она была на матче.

"Все лето мы собираемся на разные показательные игры. Я сама играла в футбол пять или шесть лет. Я была вратарем — и центральным нападающим — я была очень хороша, знаете ли! Мне нравилось и рада, что и моему мальчику нравится футбол", — сказала Ким.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какими именными сумками владела Джейн Биркин и что с ними произошло.

А также о том, как тяжело и почти невозможно купить вожделенную сумочку в бутике.