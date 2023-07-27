Кім Кардаш'ян показала сумку Біркін за 300 тисяч доларів

У зірки є найрідкісніша і найдорожча Hermès Birkin30 Diamond Himalaya Niloticus з крокодилячої шкіри.

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Кім Кардаш'ян показала дуже рідкісну сумку Hermes Birkin вартістю понад 300 тисяч доларів. Дорогий аксесуар взяла із собою на футбольний матч між "Парі Сен-Жермен" і "Аль-Наср", який пройшов у Японії. Про це пише Daily Mail.

42-річна зірка реаліті-шоу з'явилася на трибунах стадіону в Осаці з унікальною сумкою Hermès Birkin, ціна на яку варіюється від 150 000 до 600 000 доларів, залежно від стану і крокодилового принта.

Особлива сумка Кім виглядала схожою за стилем до матово-білої крокодилячої Birkin 30 Diamond Himalaya Niloticus, яку було продано за 300 168 доларів, що зробило її найдорожчою сумкою, проданою на аукціоні в 2014 році.

Кім Кардаш'ян на футбольному матчі в Осаці

Засновниця бренду SKIMS доповнила свій стильний ансамбль обтислою білою майкою і біло-сірими штанами в стилі мотокросу, а також яскраво-синіми туфлями на підборах.

Кім не єдиний член сім'ї Кардаш'ян-Дженнер. У якої є ця унікальна сумка.

Її молодшу зведену сестру Кайлі Дженнер, 25 років, і її маму Кріс Дженнер, 67 років, також помітили зі схожими аксесуарами.

Та сама сумка Фото: Getty Images

Експерти престижного ринку електронної комерції 1stdibs одного разу сказали Vogue, що гімалайська сумка Birkin може бути найрідкіснішою сумкою у світі.

"30-сантиметровий Diamond Himalaya Niloticus Birkin, можливо, найрідкісніша і найбажаніша сумочка у світі", — сказало джерело, додавши, що сумку пропонують тільки "дуже шанованому VIP-клієнту".

Кайлі Дженнер та її мати Кріс Дженнер з унікальними сумками Фото: Скриншот

Кім стала частим гостем на футбольних матчах, оскільки її семирічний син Сейнт Вест, якого вона ділить з колишнім чоловіком Каньє Вестом, є великим фанатом цього виду спорту.

Сейнту вдалося поспілкуватися зі своїм кумиром Кріштіану Роналду, який грає за команду суперника Неймара "Аль-Наср" і є її капітаном.

У п'ятницю Кім і Сейнт спостерігали за дебютом Ліонеля Мессі в "Інтер Маямі", коли вони грали з мексиканським клубом "Крус Азул" у Форт-Лодердейлі, штат Флорида, де аргентинець забив драматичний переможний гол.

Під час гри вона спілкувалася з іншими знаменитостями, як-от Вікторія і Девід Бекхем, а також із Сереною Вільямс.

Розмовляючи з журналістами перед грою, зірка реаліті-шоу пояснила, що її син Сейнт був причиною того, що вона була на матчі.

"Усе літо ми збираємося на різні показові ігри. Я сама грала у футбол п'ять чи шість років. Я була воротарем — і центральним нападником — я була дуже хороша, знаєте! Мені подобалося і я рада, що і моєму хлопчикові подобається футбол", — сказала Кім.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, якими іменними сумками володіла Джейн Біркін і що з ними сталося.

А також про те, як важко і майже неможливо купити жадану сумочку в бутику.