Пошарпана спадщина: кому дісталися унікальні сумки Hermes Birkin Джейн Біркін

Відома акторка використовувала сумки Hermes, як подушку, притулок для кота і навіть парасольку. А потім продавала на благодійних аукціонах.

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Джейн Біркін, британсько-французька акторка, померла минулого тижня у віці 76 років у своєму будинку в Парижі. Як відомо, саме вона надихнула Жана-Луї Дюма, колишнього президента Hermes, на створення культової та надзвичайно бажаної сумки розкішного бренду після випадкової зустрічі в літаку на початку 80-х. Невідомо, скільки сумочок Біркін було у Джейн Біркін, і що з ними буде. Але зрозуміло, що їх ціна зростає з кожним днем. Про це пише Daily Mail.

Історію створення легендарної сумки Hermes Birkin, яка є предметом жадання модників по всьому світу, розповіла сама Джейн.

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Вона найчастіше з'являлася на публіці з кошиком, куди складала все необхідне. А жіночі сумки її категорично не влаштовували, бо в них нічого не поміщалося. Вкотре речі Джейн випали з її ридикюля в літаку.

"Коли все вивалилося з моєї сумки, чоловік поруч зі мною сказав: "У тебе має бути сумка з кишенями". Я сказала: "Того дня, коли Hermes зробить сумку з кишенями, я її куплю". І він сказав: "Але я з Hermes, і я додам для тебе кишені", — згадувала акторка.

Джейн накидала сумку, яку задумала, на лікарняному листі, передала її попутнику — а решта вже історія.

Протягом наступних чотирьох десятиліть Hermes Birkin стане найбажанішим модним аксесуаром у світі, з листами очікування до шести років для деяких стилів.

Так, сумка Біркін "Гімалаї", зроблена зі шкіри нільського крокодила-альбіноса, є найбільш цінною. Покупці готові платити до пів мільйона доларів, щоб її роздобути.

Але сама Джейн Біркін не надто високо цінувала сумки імені себе. Насправді зірка зазвичай володіла однією сумкою, яку заношувала до дірок, перш ніж продати на благодійність.

Джейн Біркін із сумкою імені себе

"Однієї вже цілком достатньо. Будь-яка сумка, яка зі мною, піде туди ж, що і я. Вона літатиме в літаках, буде використовуватися як подушка і стоятиме на підлозі", — сказала вона Vogue 2011 року.

Акторка і співачка зберігала у своїй Біркін найнеобхідніше — щоденник, телефон, фотографії трьох доньок і косметику.

Вона також зізналася, що використовувала сумку як парасольку, спала на ній в аеропортах і навіть давала своїй кішці грати в ній.

Джейн коли-небудь володіла — і згодом продала — п'ятьма Birkins, всі вони були зшиті з простої чорної шкіри і прикрашені наклейками, намистом, брелками, багажними бирками, браслетами і навіть мініатюрною губною гармошкою, що звисала з ручок.

"Вона була представницею богеми. Вона не надто дбала про предмети розкоші", — каже експерт Hermes Майкл Тонелло, автор книги Bringing Home The Birkin і засновник роздрібної мережі модного одягу Respoke.

Джейн Біркін з однією зі своїх сумочок Фото: Getty Images

Сумки Джейн, хоча й дещо пошарпані, були продані на аукціонах за цілий статок, і тепер кожна з них, імовірно, коштуватиме набагато більше.

"Одна зі справжніх сумок Джейн Біркін може коштувати зараз близько 500 000 фунтів стерлінгів, якщо не більше. Ви б стали власником важливої частини історії моди класу люкс", — каже Майкл.

Де зараз сумки Біркін Джейн Біркін?

Найперша сумка Джейн Біркін

Після розмови з Дюма в повітрі Джейн зазирнула в ательє Hermes у Парижі десь 1984 року, щоб купити сумку, дизайн якої вона допомогла створити.

Замість оплати Дюма запропонував їй позичити сумці своє прізвище. Вони також домовилися про щорічний гонорар — приблизно 42 000 фунтів стерлінгів у сьогоднішніх грошах, — які вона віддала на благодійність.

Оригінальна сумка It, копії якої продавалися за ціною 1 500 фунтів стерлінгів (4 800 фунтів стерлінгів у сьогоднішніх грошах), прослужила Джейн десять років. Коли потрібна була заміна, Джейн продала її неназваному покупцеві на аукціоні 1994 року, щоб підтримати боротьбу зі СНІДом.

Шість років по тому вона знову з'явилася на ринку, на превеликий подив Катрін Беньє, колекціонерки вінтажних аксесуарів Hermes і Chanel і власниці Les Trois Marches de Catherine B, ексклюзивного паризького бутика вінтажної моди.

Та сама сумка, яка тепер належить Катрін Беньє

Катрін може похвалитися одними з найрідкісніших дизайнерських сумок у світі, а також 2500 шовковими шарфами.

Прагнучи зберегти свою анонімність, вона зробила ставку телефоном. "Мене не було в кімнаті. Тільки аукціоніст знав моє ім'я. Було присутньо багато відомих людей, а також директори музеїв. Ніхто не знав, що я стала щасливим переможцем. Радість, яку я відчула, коли стукнув молоточок, невимовна", — згадує Катрін.

Зовні сумка нічим не примітна: звичайна чорна шкіра, з тисненням ініціалів "JB" спереду, із золотою застібкою і залишками наліпок Unicef і Médecins du Monde, приклеєних Джейн спереду і з боків. На відміну від наступних версій, має плечовий ремінь.

Та сама сумка, яка тепер належить Катрін Беньє

Кетрін не розкриває, скільки вона заплатила, просто сказавши: "Ця сумка — ікона".

Вона також не скаже, де перша сумка Джейн Біркін перебуває сьогодні, тільки те, що вона зберігається в безпеці, під замком.

Катрін уже відхилила безліч пропозицій щодо продажу сумки. Навіть Ріанна хотіла її викупити.

"Я уявляю ситуації, які пережила сумка, поїздки та місця, які відвідала. Я вдихаю майже зниклий на ній аромат парфумів. Мені подобається уявляти собі ці чудові історії. Коли ви купуєте таку сумку, ви купуєте всю історію, що стоїть за нею", — зізнається Катрін, яка кілька разів зустрічалася з Джейн Біркін та описує її, як неймовірно добру.

Друга сумка Джейн Біркін із наліпками

Сумка, вкрита наклейками, була продана на eBay за 104 000 фунтів стерлінгів.

Десять років по тому, 2011 року, ще одну з потертих чорних шкіряних Birkins Джейн виставили на сайті онлайн-аукціону eBay у межах благодійної акції зі збору грошей для допомоги Червоному Хресту в Японії.

Джейн використовувала її понад п'ять років. На ній були наліпки з концерту, на якому вона співала для тих, хто вижив після землетрусу на Гаїті; портрет лідера опозиції Аун Сан Су Чжі, зроблений під час її перебування в Бірмі; намисто, браслети дружби і металеві дрібнички з її подорожей світом.

Джейн говорила, що прикрашає свої сумки, тому що їй не подобається, коли вони виглядають як у всіх.

Сумку купили за лічені години. Кому вона дісталася — невідомо.

Третя сумка Джейн Біркін: занадто нова

На відміну від інших її сумок, третя Біркін Джейн, виставлена на продаж 2020 року, мала недоторканий вигляд. Їй не подобалося розношувати нову сумку. Шкіра залишалася еластичною і блискучою, підкладка м'якою, замок і ключі з рожевого золота додавали разом із мішком для пилу, захистом від дощу, стрічкою і коробкою.

35-сантиметрову чорну модель "Того" Біркін продали в межах розпродажу Smart Works, благодійної організації, що допомагає безробітним жінкам знайти роботу, покровителькою якої є Меган Маркл, поряд із пожертвами Вікторії Бекхем, Кейт Мосс, Кайлі Міноуг і дами Ширлі Бессі.

Як і раніше, він зібрав більше, ніж будь-який інший предмет, куплений приватним учасником торгів за 35 000 фунтів стерлінгів. Джейн пообіцяла підписати його після продажу.

Сумка зі слідами котячих зубів та автограф коректором

Четверта сумка Джейн Біркін пішла з молотка всього два роки тому на лондонському аукціоні Bonhams.

Цю сумку — чорну шкіряну сумку Togo 35, виготовлену 1999 року, — Джейн продала анонімному покупцеві на аукціоні 2014 року для Anno's Africa, благодійної організації, створеної в пам'ять про її покійного племінника. Після її другий власник виставив її на торги в Шанхаї два роки по тому (разом із сумкою Грейс Келлі Hermes "Kelly").

Версія, що з'явилася 2021 року, все ще мала шматок червоного шнура, прив'язаного до однієї ручки, а також сліди укусів кішки Джейн. Джейн не вибачалася за пристрасть свого вихованця до сумочок.

Сумка, продана в Азії, праворуч, із червоним шнуром Фото: Getty

"У сумці немає нічого цікавого, якщо її не використовують. Тож, якщо вам здається, що на ній сиділа кішка, значить так і було. Вона могла навіть залізти всередину", — жартувала Джейн.

До цієї конкретної моделі додавався лист від Джейн з її автографом на внутрішній стороні, зроблений коректором Tipp-ex.

Її було продано за 119 000 фунтів стерлінгів, що в п'ять разів перевищує передпродажну оцінку.

Таємнича п'ята сумка

П'яту сумку Джейн Біркін показала по японському телебаченню 2008 року. Сумка була продана на аукціоні в Азії. За невідому ціну її продали покупцеві, ім'я якого тримають у таємниці.

Джейн Біркін з однією зі своїх сумочок Фото: Getty Images

Але модні експерти не знають, чи була у Джейн Біркін ще одна іменна сумка. І скільки ще сумок Hermes у неї було. Усе майно Джейн, найімовірніше, успадкують її дочки та онуки.

Сім'я Джейн Біркін

1965 року Біркін вийшла заміж за англійського композитора Джона Баррі. У пари народилася дочка Кейт Баррі, яка стала фотографом. Кейт померла 2013 року. Шлюб розпався через три роки.

Від роману із Сержем Генсбуром у Джейн народилася дочка — майбутня акторка і співачка Шарлотта Генсбур. У 1980 році пара розлучилася.

Серж Генсбур і Джейн Біркін Фото: Getty

4 вересня 1982 року Джейн народила свою третю доньку, Лу Дуайон, від режисера Жака Дуайона. Вони розлучилися в 1990-х роках.

У Джейн залишилися шестеро онуків. Тож скоро, ймовірно, нова сумка від Джейн Біркін викличе фурор на аукціоні.

Нагадаємо, Джейн Біркін померла, вперше за два роки залишившись сама. Вона сама попросила про це своїх опікунів.