Джейн Біркін померла, залишившись уперше за два роки сама, — ЗМІ

Після перенесеного 2021 року інсульту Джейн Біркін завжди була під наглядом опікунів.

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Акторка і співачка Джейн Біркін, якої не стало 16 липня, у вечір своєї смерті вперше за останні майже два роки залишилася сама. Знаменитість хотіла провести час наодинці з собою і попросила опікунів залишити її, пише Daily Mail.

Пізніше тіло зірки знайшли в її паризькому будинку в неділю, 16 липня.

Незадовго до смерті Джейн говорила, що хоче знову почати виступати і з нетерпінням чекає на свій наступний концерт у концертному залі "Олімпія" в столиці Франції.

"Після інсульту у вересні 2021 року її сім'я та чудові опікуни були поруч із нею вдень і вночі. Протягом кількох днів вона знову ходила, і це було мотивовано перенесенням її виступу в "Олімпії". Перший вечір на самоті виявився для неї останнім. Вона так вирішила", — заявили представники артистки.

Джейн Біркін в останні роки життя Фото: Getty

Пізніше менеджер Біркін Олів'є Глузман публікував повідомлення, в якому йшлося, що смерть настала "з природних причин".

У 1998 році у Біркін діагностували лейкемію (рак крові). Вона характеризувала хворобу як "не дуже болючий рак", але в травні Джейн скасувала низку концертів, коли ситуація погіршилася.

"Я завжди була великою оптимісткою, і я розумію, що мені все ще потрібно трохи часу, щоб знову бути на сцені і з вами", — зазначила вона.

Раніше Фокус писав, чим за життя прославилася Джейн Біркін.