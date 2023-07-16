Померла легендарна співачка й актриса Джейн Біркін (фото, відео)

До кінця життя Джейн зберегла свій елегантний британський акцент, а після себе залишила слід у кіно, музиці та моді.

Related video

16 липня, у неділю, низка французьких ЗМІ повідомила про смерть 76-річної англо-французької акторки кіно і театру та співачки Джейн Біркін. Першими сумну новину опублікували в Le Parisien, а потім підтвердили інші ресурси.

За інформацією видання, зірку було знайдено мертвою у її паризькому будинку. Не так давно вона скасувала свої концерти і зустрічі з шанувальниками через проблеми зі здоров'ям.

"Я завжди була великою оптимісткою, і я розумію, що мені все ще потрібно трохи часу, щоб знову бути на сцені і з вами", — заявила вона в травні, пояснюючи скасування виступів.

Хто така Джейн Біркін?

Джейн Меллорі Біркін народилася з'явилася на світ у Лондоні 14 грудня 1946 року. Її батьки — військовий Девід Біркін і актриса Джуді Кемпбелл. У родині, крім Джейн, підростав син Ендрю, який став відомим режисером і сценаристом. На його рахунку такі знамениті фільми як "Парфумер: Історія одного вбивці", "Цементний сад".

Майбутня легенда росла у вільній атмосфері Лондона, а в 17 років записалася на свої перші проби. У цьому ж віці вона дебютувала на сцені Haymarket Theater, зігравши юну глухоніму в постановці "Вирізання статуї" Грема Гріна. Пізніше дівчина брала участь у пробах до мюзиклу "Готель "Квітка пристрасті".

Уже незабаром Біркін познайомилася з популярним англійським композитором Джоном Беррі, який написав впізнавану тему і музику до фільмів про агента 007 Джеймса Бонда. 19-річна Джейн настільки закохалася, що одружилася з Джоном і народила йому 1967 року доньку Кейт.

Союз двох творчих особистостей не тривав довго, оскільки окрім проблем у стосунках, у прийдешнє розставання втрутилася робота. Кар'єра Джейн стрімко пішла вгору після зйомок у фільмі Мікеланджело Антоніоні, лауреаті Каннського кінофестивалю, фільмі "Фотозбільшення" (1967 рік). Молода актриса зіграла одну з фотомоделей, яка ненадовго з'являється на екрані в оголеному вигляді. Сцена вийшла настільки ефектною, що Біркін моментально помітили.

Після розлучення Біркін разом із донькою, яка померла 2013-го, переїжджає до Франції.

Пісня, яка розлютила Папу Римського

Уже в Парижі на пробах до стрічки "Слоган" британка знайомиться з легендарним актором, співаком і художником Сержем Генсбургом, який зіграв у цій картині. За її словами, це було кохання з першого погляду. 1969 року виходить їхня спільна пісня "Je t'aime… moi non plus" ("Я тебе люблю… Я тебе теж ні"), яка винесла пару на вершини хіт-парадів.

Серж Гінсбур і Джейн Біркін Фото: Getty

Незважаючи на те, що композиція, спочатку написана Гінсбуром для Бріжит Бардо, стала хітом у всій Європі і найбільш продаваною піснею у Франції, її забороняли в радіоефірах у низці країн (Італії, Іспанії та Великій Британії), а Папа Римський і зовсім засудив пісню. Причиною стало те, що наприкінці композиції Джейн починає стогнати, імітуючи оргазм. З чуток, Генсбур і Біркін дійсно займалися сексом під час запису пісні. Ця композиція пізніше стала візитною карткою скандальної пари.

Біркін і Гінсбур були разом 12 років, хоча так і не одружилися. У цьому союзі народилася дочка Шарлотта Генсбур. Протягом спільних з Генсбуром років, Джейн Біркін продовжувала активно зніматися в кіно. З її участю вийшло понад тридцять картин, в основному комедій і детективів, які не здобули особливого успіху. 1976 року з'явилася в першому фільмі Сержа Генсбура "Я тебе кохаю… Я тебе теж ні" (варіації на тему любовного трикутника в збоченому для звичного розуміння сенсі слова), який наробив багато галасу відвертим дослідженням сексуальних проблем і був заборонений у Великій Британії Британською радою з класифікації фільмів. За участь у фільмі Біркін була номінована на премію "Сезар" у категорії "Найкраща актриса".

Після розриву з Гінсбуром з 1980 по 1992 роки Джейн була разом з режисером Жаком Дуйоном, якому народила дочку Лу. Вони розлучилися в 1990-х — Дойон не розділив горя з Біркін, яка страждала за померлим 1991 року Гінсбуром. Пізніше у Біркін були стосунки з французьким письменником Олів'є Роленом.

У вересні 2021 року вона вже раз була змушена скасувати концерти після перенесеного легкого інсульту.

"Я на ногах, і все гаразд", — запевняла вона в інтерв'ю Le Parisien.

Слід Джейн Біркін у моді

Красива, цікава, смілива і витончена Джейн не могла не зацікавити модних дизайнерів. Вона обожнювала солом'яний кошик, сплетений вручну в Каштру-Марін, Алгарві, Португалія, скрізь, від ринку до нічних клубів і офіційних заходів, поки автомобіль Жака Дойона навмисно не переїхав кошик.

Актриса також дала своє ім'я найбільш знаковій і бажаній сумці Birkin від Hermès. 1983 року генеральний директор Hermès Жан-Луї Дюма сидів поруч з Біркін на рейсі з Парижа до Лондона. Біркін щойно поклала знамениту солом'яну сумку у верхній відсік свого крісла, але її вміст впав на підлогу, і їй довелося видертися, щоб замінити вміст. Біркін пояснила Дюма, що їй було важко знайти шкіряну сумку вихідного дня, яка б їй подобалася. У 1984 році він створив для неї чорну сумку з еластичної шкіри — Birkin, засновану на дизайні 1982 року. Спочатку вона користувалася цією сумкою, але пізніше передумала, тому що носила в ній занадто багато речей

"Який сенс мати другу? Потрібна тільки одна, і та ламає руку, вони до біса важкі. На мене чекає операція з приводу тендиніту плеча", — сміялася актриса.

Проте Джейн користувалася цією сумкою деякий час. З роками сумка Birkin стала символом стилю, її ціна варіюється від 10 000 до 500 000 доларів США.

Сумки Birkin мають впізнаваний дизайн і є ознакою високого статусу Фото: Getty

У 2015 році Біркін написала відкритого листа до Hermès з проханням прибрати її ім'я з сумки, заявивши, що вона хоче, щоб компанія "прибрала її ім'я з моделі Birkin Croco доти, доки не буде впроваджено кращі методи, що відповідають міжнародним нормам", посилаючись на жорстокі методи, які використовують для отримання шкіри для сумок. Незабаром після цього Hermès оголосила, що задовольнила Біркін новими запевненнями з цього приводу.

Раніше Фокус писав, що стала відома точна причина смерті єдиної дочки Елвіса Преслі.