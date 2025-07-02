Последний день рождения: как принцесса Диана отпраздновала 36-летие (фото)

Всего за два месяца до трагической автомобильной аварии, которая унесла жизнь принцессы Дианы в Париже, она провела свой последний день рождения на гала-вечере.

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Покойная королевская особа стильно отпраздновала свое 36-летие 1 июля 1997 года, посетив гала-вечер, посвященный столетию галереи Тейт в Лондоне. Принцесса Диана ошеломила своей красотой в черном платье из бисера, которое она получила в подарок на день рождения от своего друга, дизайнера Жака Азагури, дополнив его блестящим колье-чокером с зелеными камнями и соответствующими серьгами-подвесками, пишет People.

Мама принца Гарри и принца Уильяма также четко дала понять, почему ее называют "Народной принцессой", поздравив поклонников, собравшихся на улице. Они засыпали ее подарками на день рождения, включая открытки, цветы и маленький розовый шарик с изображением мишки.

"Диана имела гениальный талант к людям", — говорил ее младший брат, Чарльз, 9-й граф Спенсер.

"Она могла заставить любого человека, будь то самый великий или самый скромный, чувствовать себя абсолютно комфортно в ее обществе", — добавлял он.

Принцесса Диана в свой последний день рождения Фото: Getty Images

Последнее лето принцессы Дианы ознаменовалось поездкой в США, где она выступила с речью на гала-вечере Красного Креста для жертв мин и встретилась с Хиллари Клинтон, а также посетила Боснию для сотрудничества с Кампанией по борьбе против мин. Она также отдыхала в Сен-Тропе со своим парнем Доди Аль-Файедом и двумя сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри.

После девяти дней отдыха пара прибыла в Париж 30 августа. Всего через несколько часов Диана и Доди погибли в автокатастрофе в тоннеле Пон-де-л'Альма, ехав от отеля Ritz Paris.

Наследие принцессы Дианы живет в ее сыновьях, от их благотворительной работы до их усилий сохранить память о маме.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

"Я, безусловно, надеюсь и верю, что все, что я делаю, заставляет ее гордиться", — говорил принц Гарри в апреле 2022 года.

"За 12 коротких лет, которые мне посчастливилось провести с ней, я видел и чувствовал энергию и вдохновение, которые она получала, помогая другим, независимо от их происхождения, болезни или статуса. Я уважаю свою мать во всем, что делаю. Я сын своей матери", — добавлял он.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принцесса Диана дарила своим сыновьям такие открытки, что тем приходилось прятать их от друзей.

Небольшие сумочки принцессы Дианы не только дополняли ее образ, но и помогали против настойчивого внимания папарацци.

Некоторые культовые сумки были названы в честь известных женщин, которые вдохновили дизайнеров своей харизмой, стилем или статусом. Среди них — принцесса Диана.