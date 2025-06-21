Приходилось прятать: какие неприличные подарки дарила принцесса Диана своим детям

Сегодня принцу Уильяму исполнилось 43 года. Он вспоминает, как его мама, принцесса Диана, делала праздники особенными, в том числе с помощью забавных и неловких подарков.

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21 июня, герцогу Кембриджскому исполняется 43 года, и хотя его ждет теплый праздник с семьей, он особенно остро ощущает отсутствие самого важного человека — своей матери, принцессы Дианы. Об этом пишет Express.

Принц Уильям празднует день рождения в кругу семьи — его супруга, принцесса Уэльская Кейт, вероятно, готовит сюрпризы вместе с детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Однако, как признается сам именинник, в такие дни ему особенно не хватает покойной матери, принцессы Дианы.

После ее трагической гибели в автокатастрофе в 1997 году Уильям неоднократно делился воспоминаниями о том, как Диана наполняла их детство радостью и смехом — даже в самых простых моментах.

Одним из таких теплых воспоминаний стали… неприличные подарки. В документальном фильме "Диана, наша мать: ее жизнь и наследие" Уильям с улыбкой вспоминает, как его мама выбирала самые смущающие открытки и забавные сувениры, которые ему приходилось скрывать от учителей/

"Она была большой поклонницей открыток — самых грубых, какие только можно себе представить. Я получал их в школе и никогда не открывал в классе — слишком стыдно! Но внутри всегда было что-то невероятно теплое и доброе", — рассказал принц.

Принц Уильям вместе с детьми на природе Фото: Instagram/Duke and Duchess of Cambridge

Фанаты королевской семьи в соцсетях нередко подчеркивают сходство Уильяма с матерью — не только внешнее, но и по характеру.

"Уильям унаследовал от Дианы ее доброе сердце, сострадание и чувство юмора. Он — ее отражение", — написал один из пользователей X (бывшего Twitter).

Издание отмечает, что в свой 43-й день рождения, принц Уильям остается символом преемственности, совмещая королевскую сдержанность с живой человечностью, которую ему когда-то передала "народная принцесса".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кейт Миддлтон посетила Музей Виктории и Альберта, где заинтересовалась разделом фотографий — своим давним хобби.

Принцесса Уэльская считает, что ценности превыше всего, когда речь идет о воспитании ее детей.

Кроме того, Букингемский дворец всерьез опасался за жизнь принцессы Уэльской на фоне ее борьбы с раком и, как в таких случаях полагается, начал готовить план на случай ее смерти.