В элегантном синем костюме: Кейт Миддлтон раскрыла свое самое большое хобби (фото)

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила филиал Музея Виктории и Альберта в Лондоне, где заинтересовалась разделом фотографий — своим давним хобби.

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Об этом пишет People.

Супруга принца Уильяма посетила новый Восточный склад V&A, филиал Музея Виктории и Альберта, который предоставляет публичный доступ к более 500 000 экспонатов, охватывающих моду, кино, визуальное искусство, дизайн и перформанс.

Это стало первым публичным появлением Кэтрин после возвращения с каникул с тремя детьми — 11-летним принцем Джорджем, 10-летней принцессой Шарлоттой и 7-летним принцем Луи.

Кейт Миддлтон посетила известный музей Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Во время посещения принцесса Уэльская осмотрела Восточный склад за кулисами, наблюдая за тем, как собираются, хранятся и экспонируются вещи из огромного архива музея. Где это возможно, стеклянные барьеры были сняты, чтобы посетители могли приблизиться к историческим произведениям еще ближе.

После экскурсии Тристрам Хант, директор музея Виктории и Альберта, рассказал: "Все прошло очень хорошо. Она была очень сосредоточена на экспонатах — это впечатляет".

"У нее была необыкновенная энергия. Она была очень энергичной и сосредоточенной. Мы в последний раз видели ее около двух лет назад. Она сохраняет эту большую страсть и интерес к творчеству, созданию и дизайну. Было замечательно иметь возможность принять ее", — рассказал тот.

Хант также сказал, что будущая королева Великобритании, казалось, особенно заинтересовалась разделом фотографии.

"Она была действительно увлечена. Она была удивительно осведомлена с типами камер! Ей очень понравилась идея попасть за кулисы музея и понять это", — отметил директор.

Кейт Миддлтон посетила известный музей Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Более того, Кейт также была "поражена" выставленной картиной Пикассо — произведением искусства, которое изначально использовалось как фон для балетной сцены.

Принцесса Уэльская была очень заинтересована и хорошо осведомлена и относительно текстиля, некоторых тканых шелковых материалов от Уильяма Морриса.

Жена принца Уильяма изучала историю искусств в Университете Сент-Эндрюса, где она и встретила будущего мужа, и с 2018 года является покровительницей Музея Виктории и Альберта. В частности, Кэтрин давно интересуется фото и часто делает официальные портреты для членов королевской семьи.

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