В елегантному синьому костюмі: Кейт Міддлтон розкрила своє найбільше хобі (фото)

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала філію Музею Вікторії та Альберта в Лондоні, де зацікавилася розділом фотографій — своїм давнім хобі.

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Про це пише People.

Дружина принца Вільяма відвідала новий Східний склад V&A, філію Музею Вікторії та Альберта, яка надає публічний доступ до понад 500 000 експонатів, що охоплюють моду, кіно, візуальне мистецтво, дизайн та перформанс.

Це стало першою публічною появою Кетрін після повернення з канікул з трьома дітьми – 11-річним принцом Джорджем, 10-річною принцесою Шарлоттою та 7-річним принцом Луї.

Кейт Міддлтон відвідала відомий музей Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Під час відвідин принцеса Уельська оглянула Східний склад за лаштунками, спостерігаючи за тим, як збираються, зберігаються та експонуються речі з величезного архіву музею. Де це можливо, скляні бар'єри були зняті, щоб відвідувачі могли наблизитися до історичних творів ще ближче.

Після екскурсії Трістрам Хант, директор музею Вікторії та Альберта, розповів: "Усе пройшло дуже добре. Вона була дуже зосереджена на експонатах — це вражає".

"У неї була надзвичайна енергія. Вона була дуже енергійною та зосередженою. Ми востаннє бачили її близько двох років тому. Вона зберігає цю велику пристрасть та інтерес до творчості, створення та дизайну. Було чудово мати можливість прийняти її", — розповів той.

Хант також сказав, що майбутня королева Великої Британії, здавалося, особливо зацікавилася розділом фотографії.

"Вона була справді захоплена. Вона була дивно обізнана з типами камер! Їй дуже сподобалася ідея потрапити за лаштунки музею та зрозуміти це", — зазначив директор.

Кейт Міддлтон відвідала відомий музей Фото: Instagram @princeandprincessofwales

Ба більше, Кейт також була "вражена" виставленою картиною Пікассо — твором мистецтва, який спочатку використовувався як фон для балетної сцени.

Принцеса Уельська була дуже зацікавлена ​​та добре обізнана й щодо текстилю, деяких тканих шовкових матеріалів від Вільяма Морріса.

Дружина принца Вільяма вивчала історію мистецтв в Університеті Сент-Ендрюса, де вона й зустріла майбутнього чоловіка, і з 2018 року є покровителькою Музею Вікторії та Альберта. Зокрема, Кетрін давно цікавиться фото та часто робить офіційні портрети для членів королівської родини.

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