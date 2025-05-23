Кейт Міддлтон розбила пляшку віскі об новітній фрегат ВМС Великої Британії (відео)

43-річна принцеса Уельська офіційно назвала новітній військовий корабель Королівського флоту HMS Glasgow на церемонії на річці Клайд і за традицією розбила пляшку об корпус фрегата під час поїздки до Шотландії з принцом Вільямом. Захід відбувся на верфі BAE Systems у Скотстоуні, Глазго.

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Про це повідомляють на офіційній сторінці Кенсингтонського палацу в Instagram і на каналі королівської сім'ї Великої Британії.

У червні 2021 року принцесу Кейт було призначено патроном судна. Вона перевірила перебіг будівництва корабля, прийнявши моряків Королівського флоту з HMS Glasgow у Віндзорському замку 2022 року, щоб почути про виконану роботу і їхній досвід служби.

На церемонії Кейт Міддлтон з'явилася в ретельно продуманому вбранні. Вона була в довгій темно-синій сукні-пальто з білим кантом від Suzannah London і капелюшком від Philip Treacy в таких же кольорах. У ній принцеса Уельська востаннє була присутня на Trooping the Colour у червні 2022 року.

Церемонія відбулася за участю членів королівської сім'ї

Свій ансамбль вона завершила образ брошкою, сапфіровими сережками-підвісками і бежевими туфлями. У руках майбутня королева тримала темно-синій клатч.

Її вбрання — вшанування покійної свекрухи, принцеси Діани, яка іноді віддавала данину поваги військовій службі, одягаючи сукні або костюми зі схожим відтінком.

На церемонії, підійшовши до мікрофона, принцеса Уельська сказала:

"Я маю задоволення назвати цей корабель: HMS Glasgow. Хай благословить Бог його і всіх, хто плаває на ньому".

Кейт Міддлтон на церемонії наречення корабля

Захід включав у себе проліт літака Королівських ВПС "Посейдон" з ескадрильї CXX, пов'язаної з HMS Glasgow.

Потім Кейт натиснула кнопку, відпустивши пляшку віскі, яка розбилася об корпус корабля на честь традиції найменування і викликала оплески натовпу, що зібрався.

Після того, як принцеса Уельська окропила військовий корабель спиртним, вона і Вільям піднялися на борт, щоб зустрітися з представниками BAE Systems і Королівського флоту і дізнатися більше про фрегат.

Потім вони поспілкувалися з курсантами і випускниками Академії суднобудування BAE Systems, зі співробітниками BAE Systems, які будували корабель, і членами судноплавної компанії HMS Glasgow.

Кетрін – не новачок у питанні "хрещення" суден. Її першим офіційним заходом з принцом Вільямом у лютому 2011 року було виливання шампанського на рятувальну шлюпку в Уельсі за кілька місяців до їхнього весілля, що ознаменувало її дебют у робочій королівській ролі.

Що відомо про HMS Glasgow

HMS Glasgow завдовжки 150 метрів з екіпажем у 161 особу є дев'ятим військовим кораблем Королівського флоту, названим на честь Глазго, і першим із восьми фрегатів Type 26, які побудують BAE Systems на її суднобудівних підприємствах у Глазго, в Говані та Скотстоуні. Він був закладений на верфі BAE в Говані 2017 року і спущений на воду наприкінці 2022 року зі спеціальної баржі в Клайд.

Другий морський лорд віце-адмірал Королівського флоту сер Мартін Коннелл сказав, що це судно — "чистокровна платформа протичовнової боротьби, що встановлює стандарт для морської війни".

Усі вісім суден типу 26 названі на честь міст Великої Британії — Глазго, Кардіфф, Белфаст, Бірмінгем, Шеффілд, Ньюкасл, Единбург і Лондон.

HMS Cardiff спустили на воду в серпні 2024 року, і вже почалася робота над наступними кораблями — HMS Belfast, HMS Birmingham і HMS Sheffield.

Очікується, що фрегати стануть до ладу в період з 2028 року до середини 2030-х років.

Їхня роль — захист авіаносців і підводних човнів Trident, а також ядерне стримування.

Фрегат HMS Glasgow побудували на верфі BAE Systems у Скотстоуні, Глазго

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