Кейт Миддлтон разбила бутылку виски о новейший фрегат ВМС Великобритании (видео)

43-летняя принцесса Уэльская официально назвала новейший военный корабль Королевского флота HMS Glasgow на церемонии на реке Клайд и по традиции разбила бутылку о корпус фрегата во время поездки в Шотландию с принцем Уильямом. Мероприятие прошло на верфи BAE Systems в Скотстоуне, Глазго.

Related video

Об этом сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram и на канале королевской семьи Великобритании.

В июне 2021 года принцесса Кейт была назначена патроном судна. Она проверила ход строительства корабля, приняв моряков Королевского флота с HMS Glasgow в Виндзорском замке в 2022 году, чтобы услышать о проделанной работе и их опыте службы.

На церемонии Кейт Миддлтон появилась в тщательно продуманном наряде. Она была в длинном темно-синем платье-пальто с белым кантом от Suzannah London и шляпкой от Philip Treacy в таких же цветах. В ней принцесса Уэльская последний раз присутствовала на Trooping the Colour в июне 2022 года.

Церемония прошла с участием членов королевской семьи

Свой ансамбль она завершила образ брошью, сапфировыми серьгами-подвесками и бежевыми туфлями. В руках будущая королева держала темно-синий клатч.

Ее наряд – комплимент ее покойной свекрови, принцессе Диане, которая иногда отдавала дань уважения военной службе, надевая платья или костюмы с похожим оттенком.

На церемонии, подойдя к микрофону, принцесса Уэльская сказала:

"Я имею удовольствие назвать этот корабль: HMS Glasgow. Да благословит Бог его и всех, кто плавает на нем".

Кейт Миддлтон на церемонии наречия корабля

Мероприятие включало в себя пролет самолета Королевских ВВС "Посейдон" из эскадрильи CXX, связанной с HMS Glasgow.

Затем Кейт нажала кнопку, отпустив бутылку виски, которая разбилась о корпус корабля в честь традиции наименования и вызвала аплодисменты собравшейся толпы.

После того как принцесса Уэльская окропила военный корабль спиртным, она и Уильям поднялись на борт, чтобы встретиться с представителями BAE Systems и Королевского флота и узнать больше о фрегате.

Затем они пообщались с курсантами и выпускниками Академии судостроения BAE Systems, с сотрудниками BAE Systems, которые строили корабль и членами судоходной компании HMS Glasgow.

Кэтрин – не новичок в вопросе "крещения" судов. Ее первым официальным мероприятием с принцем Уильямом в феврале 2011 года было выливание шампанского на спасательную шлюпку в Уэльсе за несколько месяцев до их свадьбы, что ознаменовало ее дебют в рабочей королевской роли.

Что известно о HMS Glasgow

HMS Glasgow длиной 150 метров с экипажем в 161 человек является девятым военным кораблем Королевского флота, названным в честь Глазго, и первым из восьми фрегатов Type 26, которые будут построены BAE Systems на ее судостроительных предприятиях в Глазго в Говане и Скотстоуне. Он был заложен на верфи BAE в Говане в 2017 году и спущен на воду в конце 2022 года со специальной баржи в Клайд.

Второй морской лорд вице-адмирал Королевского флота сэр Мартин Коннелл сказал, что это судно – "чистокровная платформа противолодочной борьбы, устанавливающей стандарт для морской войны".

Все восемь судов типа 26 названы в честь городов Великобритании — Глазго, Кардифф, Белфаст, Бирмингем, Шеффилд, Ньюкасл, Эдинбург и Лондон.

HMS Cardiff был спущен на воду в августе 2024 года, и уже началась работа над следующими кораблями — HMS Belfast, HMS Birmingham и HMS Sheffield.

Ожидается, что фрегаты вступят в строй в период с 2028 года по середину 2030-х годов.

Их роль –защита авианосцев и подводных лодок Trident, а также ядерное сдерживание.

Фрегат HMS Glasgow построили на верфи BAE Systems в Скотстоуне, Глазго

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон после лечения рака появилась на вечеринке в Букингемском дворце. Это произошло впервые за последние два года. Мы также рассказывали, что ссора Кейт Миддлтон и Меган Маркл обросла новыми деталями.