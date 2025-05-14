"Обе рыдали": раскрыты новые детали ссоры Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Ссора Кейт Миддлтон и Меган Маркл из-за платья подружек невесты в преддверии свадьбы бывшей американской актрисы с принцем Гарри в 2018 году положила начало их вражде, которая в результате переросла в высокую стену между двумя женщинами. Спустя семь лет после случившегося появились новые детали их перепалки.

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О них в своей книге "Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг" рассказал Том Куинн, пишет Daily Mail.

Изначально сообщалось, что Кейт не понравилось платье, которое Меган одобрила для принцессы Шарлотты, что закончилось слезами Кэтрин. Куинн со ссылкой на бывшего сотрудника королевской семьи говорит, что они обе были "действительно расстроены" ситуацией.

"Правда в том, что во время обсуждения платья подружки невесты Меган сказала несколько вещей, о которых она пожалела, а Кейт сказала несколько вещей, о которых она тоже позже пожалела, но все это было в пылу момента. Обе женщины рыдали!" – говорит информатор.

По его словам, в СМИ все "тонко изменили" и "сделали более значимым, чем был инцидент на самом деле". Это привело к тому, что разногласия стали "маркером всех других проблем, которые были у Меган с Кейт, Уильямом и другими членами семьи".

Ранее Меган в интервью Опре Уинфри озвучила свою версию ссоры, утверждая, что именно она пострадала в результате обмена, а не Кейт. В итоге жена принца Уильяма хоть и была расстроена чем-то, но позже взяла на себя ответственность, извинилась и даже принесла ей цветы.

Кейт Миддлтон на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

"Это не было конфронтацией. Я не думаю, что было бы справедливо по отношению к ней вдаваться в подробности этого, потому что она извинилась. Труднее всего было пережить то, что меня обвинили в том, чего я не только не делала, но и что произошло со мной. И люди, которые были частью нашей свадьбы, шли к нашей команде по связям и говорили: "Я знаю, что этого не было. Я не обязана рассказывать им, что на самом деле произошло"", – заявляла Маркл.

В свое время королевский эксперт Кэти Николл утверждала, что Кейт нашла "унизительным" то, что их разногласия достигли прессы, поскольку она никогда не хотела, чтобы это стало достоянием общественности.

Пока интервью Меган пыталось положить конец слухам, Гарри возобновил обсуждение ситуации в своих мемуарах "Запасной". Он рассказал, что Кейт писала Меган в дни, предшествовавшие свадьбе, выражая обеспокоенность по поводу платьев подружек невесты, особенно платья Шарлотты.

Маркл предложила Кэтрин отвезти Шарлотту к портному во дворце для подгонки. Позже, когда две женщины поговорили лично, Кейт, как сообщается, настаивала на том, что платье Шарлотты было слишком большим и заставило ее плакать, когда она его примеряла.

Меган, уже подавленная подготовкой к свадьбе, была расстроена разговором.

Гарри вспоминал, что, вернувшись домой, он нашел свою невесту рыдающей на полу кухни. Однако он также отметил, что Кейт позже пришла к ним домой с открыткой и цветами в качестве извинений.

Хотя инцидент продолжает оспариваться, он остается одним из самых обсуждаемых моментов перед свадьбой Сассекских и сохраняющимся фактором в расколе семьи.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл на самом деле думает о Кейт Миддлтон. В свою очередь принцесса Уэльская всерьез боится за принца Гарри.