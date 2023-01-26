Принц Гарри заметил разницу между Кейт Миддлтон и Меган Маркл во время первого совместного ужина

Герцог Сассекский вспомнил ужин перед своей помолвкой.

Related video

Принц Гарри во время первого совместного ужина увидел большую разницу между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Об этом пишет Mirror.

В своих мемуарах "Spare" герцог Сассекский рассказывает об ужине между ним, Меган Маркл, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон перед его помолвкой в 2016 году.

По мнению сына Карла III, женщин объединило только то, что они поженились в самой известной семье в мире.

Но их разные личности и подходы к жизни означали, что принцесса Уэльская и герцогиня Сассекская никогда по-настоящему не сходились.

В своих скандальных мемуарах принц Гарри несколько раз рассказывает, что его жена поругалась с Кейт Миддлтон в первые дни их романа.

Герцог отмечает, что две женщины повздорили из-за платья подружек невесты накануне его свадьбы, из-за чего Меган расплакалась, а Кейт "скривилась", когда герцогиня одолжила свой блеск для губ.

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям с женами Фото: Getty

Также он рассказывает, как Кейт извинилась перед его возлюбленной, когда та обвинила ее в "детском мозге" после рождения принца Луи.

Однако в начале мемуаров Гарри указывает точный момент, когда он понял, что Меган и Кейт могли быть не на одной волне – и это произошло во время первой встречи женщин друг с другом.

Впервые они встретились в 2016 году, когда Гарри и Меган пригласили принца Уильяма и Кейт на ужин в Ноттингем Коттедж.

Автор скандальной книги вспоминает, как его возлюбленная готовила еду, и что, казалось, все шло хорошо, когда они общались о Уимблдоне и фильме "Костюмы".

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям с женами Фото: Getty Images

Однако между женщинами была одна большая разница – и Гарри сказал, что все зависит от того, во что они одеты.

"Единственная, возможно, несогласованная нота, о которой я мог думать, — это заметная разница в том, как одевались две женщины, которую обе, кажется, заметили. Мэг: рваные джинсы, босиком. Кейт: все до конца. Ничего страшного, я подумал", — рассказывает принц Гарри.

Напомним, Кейт Миддлтон продемонстрировала ожерелье "с секретом" после выхода скандальной биографической книги принца Гарри.

Также Фокус писал о провале продаж "Запасного" в Монтесито.