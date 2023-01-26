Принц Гаррі помітив різницю між Кейт Міддлтон та Меган Маркл під час першої спільної вечері

Герцог Сассекський пригадав вечерю перед своїми заручинами.

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Принц Гаррі під час першої спільної вечері побачив велику різницю між Меган Маркл і Кейт Міддлтон. Про це пише Mirror.

У своїх мемуарах Spare герцог Сассекський розповідає про вечерю між ним, Меган Маркл, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон перед його заручинами у 2016 році.

На думку сина Карла ІІІ, жінок об’єднало лише те, що вони одружилися в найвідомішій родині у світі.

Але їхні, здавалося б, дуже різні особистості та підходи до життя означали, що принцеса Уельська та герцогиня Сассекська ніколи по-справжньому не сходилися.

У своїх скандальних мемуарах принц Гаррі кілька разів розповідає, що його дружина, здавалося, посварилася Кейт Міддлтон у перші дні їхнього роману.

Герцог зазначає, що дві жінки посварилися через сукні подружок нареченої напередодні його весілля, через що Меган розплакалася, а Кейт "скривилася", коли герцогиня позичила свій блиск для губ.

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям з дружинами Фото: Getty

Також він розповідає, як Кейт попросила вибачення у його коханої, коли та звинуватила її в "дитячому мозку" після народження принца Луї.

Однак на початку мемуарів Гаррі вказує точний момент, коли він зрозумів, що Меган і Кейт могли бути не на одній хвилі – і це сталося під час першої зустрічі жінок одна з одною.

Вперше вони зустрілися у 2016 році, коли Гаррі і Меган запросили принца Вільяма і Кейт на вечерю в Ноттінгем Котедж.

Автор скандальної книги пригадує, як його кохана готувала їжу, і що, здавалося, все йшло добре, коли вони спілкувалися про Вімблдон і фільм "Костюми".

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям з дружинами Фото: Getty Images

Проте між жінками була одна велика різниця – і Гаррі сказав, що все залежить від того, у що вони одягнені.

"Єдина, можливо, неузгоджена нота, про яку я міг думати, — це помітна різниця в тому, як одягалися дві жінки, яку обидві, здається, помітили. Мег: рвані джинси, босоніж. Кейт: все до кінця. Нічого страшного, я подумав", — розповідає принц Гаррі.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон продемонструвала намисто "із секретом" після виходу скандальної біографічної книги принца Гаррі.

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