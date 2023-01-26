Принц Гаррі помітив різницю між Кейт Міддлтон та Меган Маркл під час першої спільної вечері
Герцог Сассекський пригадав вечерю перед своїми заручинами.
Принц Гаррі під час першої спільної вечері побачив велику різницю між Меган Маркл і Кейт Міддлтон. Про це пише Mirror.
У своїх мемуарах Spare герцог Сассекський розповідає про вечерю між ним, Меган Маркл, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон перед його заручинами у 2016 році.
На думку сина Карла ІІІ, жінок об’єднало лише те, що вони одружилися в найвідомішій родині у світі.
Але їхні, здавалося б, дуже різні особистості та підходи до життя означали, що принцеса Уельська та герцогиня Сассекська ніколи по-справжньому не сходилися.
У своїх скандальних мемуарах принц Гаррі кілька разів розповідає, що його дружина, здавалося, посварилася Кейт Міддлтон у перші дні їхнього роману.
Герцог зазначає, що дві жінки посварилися через сукні подружок нареченої напередодні його весілля, через що Меган розплакалася, а Кейт "скривилася", коли герцогиня позичила свій блиск для губ.
Також він розповідає, як Кейт попросила вибачення у його коханої, коли та звинуватила її в "дитячому мозку" після народження принца Луї.
Однак на початку мемуарів Гаррі вказує точний момент, коли він зрозумів, що Меган і Кейт могли бути не на одній хвилі – і це сталося під час першої зустрічі жінок одна з одною.
Вперше вони зустрілися у 2016 році, коли Гаррі і Меган запросили принца Вільяма і Кейт на вечерю в Ноттінгем Котедж.
Автор скандальної книги пригадує, як його кохана готувала їжу, і що, здавалося, все йшло добре, коли вони спілкувалися про Вімблдон і фільм "Костюми".
Проте між жінками була одна велика різниця – і Гаррі сказав, що все залежить від того, у що вони одягнені.
"Єдина, можливо, неузгоджена нота, про яку я міг думати, — це помітна різниця в тому, як одягалися дві жінки, яку обидві, здається, помітили. Мег: рвані джинси, босоніж. Кейт: все до кінця. Нічого страшного, я подумав", — розповідає принц Гаррі.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон продемонструвала намисто "із секретом" після виходу скандальної біографічної книги принца Гаррі.
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