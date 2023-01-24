Кейт Міддлтон одягла намисто "із секретом" після виходу мемуарів принца Гаррі (фото)

В аксесуарі дружини принца Вільяма був особливий камінь.

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41-річна принцеса Уельська Кейт Міддлтон надягла особливий аксесуар після виходу скандальних мемуарів принца Гаррі "Запасний". Про це пише Сhronicle Live.

Кохана майбутнього монарха Великобританії з’явилася на зустрічі із чемпіонами Англійської ліги регбі на інвалідних візках. Принцеса обрала для виходу у світ штанний костюм темно-лілового відтінку та білий базовий светр.

Проте родзинкою образу стали аксесуари: Кетрін Міддлтон продемонструвала лаконічне намисто від Daniella Draper, вартість якого становить близько 1000 доларів (приблизно 40 тисяч гривень).

Намисто Gold Citrine Baby Treasure на тонкому витонченому ланцюжку з гарним каменем у відтінку бурштинового кольору ідеально вписалося у вбрання невістки короля Карла ІІІ. Як відомо, камінь сприяє позитивному настрою у житті його власника.

"Цитрин допомагає втілити в життя ваші найбільші мрії, приносячи більше успіху та процвітання", — йдеться в описі намиста на офіційному сайті.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Судячи з усього, принцеса Уельська вирішила показати таким чином свій спокій та рівновагу навіть після гучних скандалів зі свіжими одкровеннями принца Гаррі про його життя в стінах Букінгемського палацу.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розповіла про улюблений вид спорту молодшого сина.

Також Фокус писав про улюблені страви Кетрін Міддлтон та принца Вільяма.