Торти та болоньєзе. Що любить їсти та готувати Кейт Міддлтон

Раціон дружини майбутнього короля Великобританії доволі наповнений.

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Стало відомо, що насправді любить їсти та готувати вдома принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Про це пише Daily Mail.

Смузі

Виявилося, що дружина майбутнього короля Великобританії починає свій день зі смачного смузі, отримавши необхідну порцію вітамінів.

"Вранці і вдень вона п’є смузі, які містять спіруліну, капусту, матчу (дрібноподрібнений порошок зеленого чаю), шпинат, ромен, кінзу та чорницю", – розповідає інсайдер, близький до королівської персони.

Домашня їжа

Також Кетрін Міддлтон велика шанувальниця страв домашньої кухні. Більше того, принцеса сама часто проводить час біля плити, щоб порадувати себе та своїх близьких чимось смачним.

Торти

Невістка короля Карла ІІІ також любить готувати своїм дітям солодкі смаколики, зокрема торти.

"Я люблю робити торти [на день народження]. Це стало своєрідною традицією, що я не сплю до півночі з великою кількістю суміші для торта та глазурі. Я роблю надто багато. Але я люблю це", — розповідала принцеса Уельська.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Болоньєзе

У 2019 році Кейт Міддлтон розповіла, що принц Вільям намагався залицятися до неї своїми кулінарними навичками, поки вони разом навчалися в університеті.

Принц і принцеса познайомилися під час навчання в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. І, за словами Кейт, Вільям готував на кухні "всілякі страви", намагаючись завоювати її прихильність, включаючи спагетті болоньєзе.

"В університетські роки він готував усілякі страви", — зізнавалася Кетрін Міддлтон.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Скриншот видео

Біла риба з грибами

Принц Вільям оприлюднив свій щоденний раціон під час поїздки до Корнуолла в листопаді 2022 року. Під час візиту в Newquay Orchard він написав у харчовій таблиці, що їсть на сніданок два яйця та тости з грубого борошна з маслом.

Він також розповів, що не п’є кави, але випиває три чашки чаю щодня, тому що "діти" можуть не спати, і йому "потрібно більше чашок чаю, щоб підтримувати себе".

Водночас майбутній король Великобританії додав, що може щодня випивати склянку червоного вина

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розповіла, як проводить час з дітьми.

Також Фокус писав про новий модний вихід принцеси Уельської.