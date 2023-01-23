Торты и болоньезе. Что любит есть и готовить Кейт Миддлтон

Рацион супруги будущего короля Великобритании достаточно наполнен.

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Стало известно, что действительно любит есть и готовить дома принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

Смузи

Оказалось, что жена будущего короля Великобритании начинает свой день со вкусного смузи, получив необходимую порцию витаминов.

"Утром и днем она пьет смузи, содержащие спирулину, капусту, матча (мелкоизмельченный порошок зеленого чая), шпинат, ромен, кинзу и чернику", – рассказывает инсайдер, близкий к королевской персоне.

Домашняя еда

Также Кэтрин Миддлтон – большая поклонница блюд домашней кухни. Более того, принцесса сама часто проводит время у плиты, чтобы порадовать себя и своих близких чем-нибудь вкусным.

Торты

Невестка короля Карла III также любит готовить своим детям сладкие вкусности, в том числе торты.

"Я люблю делать торты [на день рождения]. Это стало своеобразной традицией, что я не сплю до полуночи с большим количеством смеси для торта и глазури. Я делаю слишком много. Но я люблю это", — рассказывала принцесса Уэльская.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Болоньезе

В 2019 году Кейт Миддлтон рассказала, что принц Уильям пытался ухаживать за ней со своими кулинарными навыками, пока они вместе учились в университете.

Принц и принцесса познакомились во время учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. И, по словам Кейт, Уильям готовил на кухне "всякие блюда", пытаясь завоевать ее привязанность, включая спагетти болоньезе.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Скриншот видео

Белая рыба с грибами

Принц Уильям обнародовал свой ежедневный рацион во время поездки в Корнуолл в ноябре 2022 года. Во время визита в Newquay Orchard он написал в пищевой таблице, что ест на завтрак два яйца и тоста из грубой муки с маслом.

Он также рассказал, что не пьет кофе, но выпивает три чашки чая каждый день, потому что "дети" могут бодрствовать, и ему "нужно больше чашек чая, чтобы поддерживать себя".

В то же время будущий король Великобритании добавил, что может ежедневно выпивать стакан красного вина.

Напомним, Кейт Миддлтон рассказала, как проводит время с детьми.

Также Фокус писал о новом модном выходе принцессы Уэльской.