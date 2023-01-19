Экономная принцесса. Кейт Миддлтон появилась на публике в любимых вещах (видео)

Жена будущего короля Великобритании не стесняется использовать в своих образах одежду, в которой уже не раз была на мероприятиях.

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41-летняя принцесса Уэльская снова продемонстрировала умение с достоинством носить одну и ту же вещь, появившись в своем любимом пальто горчичного цвета из верблюжьей шерсти от Massimo Dutti за 349 фунтов, посетив в Лутоне (Бедфордшир) детский сад Foxcubs в рамках своей текущей работы по повышению важности раннего детства для достижения результатов на протяжении всей жизни.

Кроме пальто, которое появилось в гардеробе Кейт в 2020 году, и она уже несколько раз надевала его, будущая королева снова надела и знаменитый красный трикотажный комплект из красных свитера и юбки за 1600 фунтов стерлингов от нью-йоркского дизайнера Gabriella Hearst, дополненный ремнем. Габриэлла известна своей экологической репутацией: ее первый показ на подиуме сезона осень-зима 2017 был создан с минимальным воздействием на окружающую среду. В своих проектах она уделяет особое внимание экологичности, поиску вторичного сырья и выбору экологически чистых тканей, таких как лен, а также использованию переработанной пряжи, когда это возможно. Кстати, она является фавориткой и Меган Маркл, которая регулярно носила одежду дизайнера, будучи членом королевской семьи.

Образ Кэтрин завершали высокие коричневые замшевые сапоги на устойчивом каблуке и клатч в тон им.

Волосы жена принца Уильяма оставила распущенными, уложив их нежными волнами, а ее макияж был максимально натуральным и состоял из бронзатора, туши, подводки и блеска для губ.

Придя в детсад, Кейт поприветствовала сотрудников детского сада рукопожатием и отметила прекрасную, но холодную погоду. После этого мать троих детей поиграла с малышами, а также вместе с ними присутствовала на уроке декоративно-прикладного искусства, помогая вырезать и рисовать.

Герцогиня Кембриджская и Корнуолльская давно занимается вопросами раннего развития детей и является основательницей Центра раннего детства Королевского фонда.

Напомним, Кейт Миддлтон отреагировала на мемуары принца Гарри, который ранее говорил, что она – сестра, которой у него никогда не было.