Економна принцеса. Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в улюблених речах (відео)

Дружина майбутнього короля Великобританії не соромиться використовувати у своїх образах одяг, у якому вже неодноразово була на заходах.

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41-річна принцеса Уельська знову продемонструвала вміння з гідністю носити одну і ту ж річ, з'явившись у своєму улюбленому пальті гірчичного кольору з верблюжої шерсті від Massimo Dutti за 349 фунтів, відвідавши в Лутоні (Бедфордшир) дитячий садок Foxcus в межах своєї теперішньої роботи з підвищення важливості раннього дитинства задля досягнення результатів протягом усього життя.

Окрім пальта, яке з'явилося в гардеробі Кейт у 2020 році, і вона вже кілька разів надягала його, майбутня королева знову одягла і знаменитий червоний трикотажний комплект із червоних светра та спідниці за 1600 фунтів стерлінгів від нью-йоркської дизайнерки Gabriella Hearst, доповненого аргоном. Габріелла відома своєю екологічною репутацією: її перший показ на подіумі сезону осінь-зима 2017 року створений із мінімальним впливом на навколишнє середовище. У своїх проєктах вона приділяє особливу увагу екологічності, пошуку вторинної сировини та вибору екологічно чистих тканин, таких як льон, а також використанню переробленої пряжі, коли це можливо. До речі, вона є фавориткою і Меган Маркл, яка регулярно носила одяг дизайнерки, будучи членом королівської родини.

Образ Кетрін завершували високі замшеві коричневі чоботи на стійкому підборі і клатч в тон їм.

Волосся дружина принца Вільяма залишила розпущеним, уклавши їх ніжними хвилями, а її макіяж був максимально натуральним і складався з бронзатора, туші, підводки та блиску для губ.

Прийшовши до дитсадка, Кейт привітала співробітників дитячого садка рукостисканням і відзначила прекрасну, але холодну погоду. Після цього мати трьох дітей пограла з малюками, а також разом із ними була присутня на уроці декоративно-ужиткового мистецтва, допомагаючи вирізати та малювати.

Герцогиня Кембриджська та Корнуольська давно займається питаннями раннього розвитку дітей та є засновницею Центру раннього дитинства Королівського фонду.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон відреагувала на мемуари принца Гаррі, який раніше казав, що вона — сестра, якої він ніколи не мав.