"Сестра, якої в нього ніколи не було": чому обірвалася дружба принца Гаррі та Кейт Міддлтон

На думку королівських оглядачів, одруження принца Гаррі таскандали, що послідували за ним, вбили клин у його близьку дружбу з Кейт.

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У світлі виходу мемуарів принца Гаррі "Запасний" експерти знову порушили тему стосунків герцога Сассекського та дружини принца Вільяма. До того, як молодший син короля одружився з американською акторкою Меган Маркл, Вільям, Кейт і Гаррі практично завжди з'являлися на публіці втрьох і мали вигляд однієї родини, проте після весілля Гаррі все змінилося, пише Daily Star.

На думку автора книги "Брати та дружини" Крістофера Андерсена, після того, як у родині з'явилася Меган, зв'язок Гаррі та Кейт було порушено. Про це він сказав у подкасті Royally Us, розмовляючи з Крістіною Гарібальді. Письменник вважає, що Гаррі допоміг помиритися Вільяму та Кетрін після їхнього розриву у 2007 році.

"Так, Гаррі завжди був близький із Кейт, і він завжди казав, що вона — сестра, якої в нього ніколи не було. Гаррі дуже розчулився на весіллі Вільяма та Кейт і розплакався через те, що назвав її своєю сестрою, і вона теж розчулилася. У них завжди були ці жарти, у них було схоже почуття гумору, і вони обоє, я думаю, знали, що несуть відповідальність перед Вільямом, який ставився до себе набагато серйозніше, ніж вони", — наголосив Андерсен.

Проте новина про сварку Гаррі та Вільяма зруйнувала тісний зв'язок між так званою "чудовою четвіркою".

"Але напруга незаперечна. Очевидно, що їхні чоловіки ворогують, я думаю, що Меган і Кейт можуть поважати однаодну, але я не думаю, що це були теплі та неформальні стосунки. Вони не були близькими", — зазначає оглядач, говорячи про розкол між братами та їхніми подружжям.

Сам Гаррі в інтерв'ю перед виходом мемуарів заявив, що Кейт і Вільям поставилися упереджено до його майбутньої дружини Меган, коли він познайомив їх. За словами принца, їм важко було прийняти, що вона розлучена, кіноакторка та є представницею змішаної раси. Герцог Сассекський стверджував, що брат і невістка "стереотипували" його кохану.

У серіалі Гаррі та Меган Маркл поскаржилася, що вона була здивована зайвою формальністю герцогів Кембриджських під час знайомства з ними, а її чоловік написав у книзі, як Меган довела Кетрін до сліз незадовго до свого весілля.