"Сестра, которой у него никогда не было": почему рухнула дружба принца Гарри и Кейт Миддлтон

По мнению королевских обозревателей, женитьба принца Гарри и последовавшие за ней скандалы вбили клин в его близкую дружбу с Кейт.

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В свете выхода мемуаров принца Гарри "Запасной" эксперты вновь подняли на поверхность тему отношений герцога Сассекского и жены принца Уильяма. До того, как младший сын короля женился на американской актрисе Меган Маркл, Укильям, Кейт и Гарри практически всегда появлялись на публике втроем и выглядели одной семьей, однако после свадьбы Гарри все изменилось, пишет Daily Star.

По мнению автора книги "Братья и жены" Кристофера Андерсена, после того, как в семье появилась Меган, связь Гарри и Кейт была нарушена. Об этом он обмолвился в подкасте Royally Us, разговаривая с Кристиной Гарибальди. Писатель считает, что Гарри помог помириться Уильяму и Кэтрин после их разрыва в 2007 году.

"Да, Гарри всегда был близок с Кейт, и он всегда говорил, что она сестра, которой у него никогда не было. Гарри очень расчувствовался на свадьбе Уильяма и Кейт и расплакался из-за того, что назвал ее своей сестрой, и она тоже расчувствовалась. У них всегда были эти шутки, у них было похожее чувство юмора, и они оба, я думаю, знали, что несут ответственность перед Уильямом, который относился к себе намного серьезнее, чем они", – подчеркнул Андерсен.

Однако новость о ссоре Гарри и Уильяма разрушила тесную связь между так называемой "великолепной четверкой".

"Но напряжение неоспоримо. Очевидно, что их мужья враждуют, я думаю, что Меган и Кейт могут уважать друг друга, но я не думаю, что это были теплые и неформальные отношения. Они не были близки", – отмечает обозреватель, говоря о расколе между братьями и их супругами.

Сам Гарри в интервью перед выходом мемуаров заявил, что Кейт и Уильям отнеслись предвзято к его будущей жене Меган, когда он познакомил их. По словам принца, им тяжело было принять, что она разведена, киноактриса и является представителем смешанной расы. Герцог Сассекский утверждал, что брат и невестка "стереотипировали" его возлюбленную.

В сериале "Гарри и Меган" Маркл пожаловалась, что она была удивлена излишней формальностью герцогов Кембриджских при первом знакомстве с ними, а ее супруг написал в книге, как Меган довела Кэтрин до слез незадолго до своей свадьбы.