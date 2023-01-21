Любители спорта: Кейт Миддлтон рассказала, как иногда проводит время с детьми

Во время визита на Хэмптон-Корт, где принцесса Уэльская встретилась с регбистами, она рассказала о том, чем увлекаются их с Уильямом трое детей, а также о том, как она сама иногда проводит с ними досуг.

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Во время на приема, устроенном для сборной Англии по регби на инвалидных колясках во дворце Хэмптон-Корт в честь победы в финале Кубка мира по регби среди инвалидов-колясочников, который стал первым для Великобритании с момента дебюта в 2008 году, Кэтрин рассказала о том, что ее младший сын Луи обожает регби, ну и в целом все трое детей королевской пары любят спорт и все, что связано с соревнованиями. Об этом пишет Daily Mail.

"Мы всегда немного соревнуемся друг с другом. Все они любят спорт, а Луи без ума от регби. Они в том возрасте, когда им просто нравится бегать", — сказала Кэтрин.

Также Кейт поделилась, что иногда любит присоединиться к своим детям, когда они занимаются спортом.

"Я делаю все это, даже прыгаю на батуте с детьми перед школой", — говорит принцесса.

[ + – ] Кейт Мидлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Отмечается, что время встречи регбисты пригласили принцессу Уэльскую на тренировку — предложение, от которого она не могла отказаться.

Напомним, Кейт взяла на себя прежнюю роль герцога Сассекского в качестве покровителя английской лиги регби в феврале 2022 года.

Ранее Фокус писал, какие методы воспитания Кейт Миддлтон переняла у своих детей.