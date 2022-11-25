Кейт Миддлтон рассказала, какие методы воспитания переняла у собственных родителей

Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают трех наследников — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

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В новом подкасте Джованны Флетчер "Счастливая мама, счастливый ребенок" принцесса Уэльская откровенно рассказала о своем детстве и поделилась методами воспитания, которые переняла у своих родителей. Об этом пишет Daily express.

"Мне повезло, что я из очень крепкой семьи. Родители были очень отданы мне, а также брату и сестре. Теперь я сама мама и очень ценю то, сколько они пожертвовали ради нас. Я была очень увлечена спортом. Они приходили на каждый матч и становились теми, кто громко болел в зале. Мы всегда проводили наши семейные праздники вместе. Эти простые вещи врезались мне в память и думаю, что вижу их даже со своими собственными детьми", — сказала Кейт.

Сейчас Джеймсу Миддлтону 35 лет, а Пиппе Миддлтон 39 лет. Кейт — старший ребенок, ей 40 лет.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

По словам Кейт, она прививает своим детям любовь к прогулкам, которые были в ее детстве.

"Я помню это с детства – делать простые вещи, гулять вместе, и это действительно то, что я пытаюсь делать и со своими детьми, потому что это полностью снимает все сложности, все давление", – сказала Кейт.

Напомним, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям сходили на обед в виндзорский паб, пока их дети были в школе. ﻿

Также Фокус писал, что Кейт Миддлтон заявила о себе как будущая королева.