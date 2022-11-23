Кейт Миддлтон заявила о себе как будущая королева на государственном приеме

Жена принца Уильяма затмила гостей банкета.

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В Букингемском дворце состоялся государственный банкет в честь президента ЮАР Сирила Рамафосы, и многие с нетерпением ожидали появления Кейт Миддлтон, которая впервые принимала участие в таком значимом мероприятии в статусе принцессы Уэльской. И жена принца Уильяма не подвела. Теперь ее образ рассмотрели под микроскопом и обсудили каждую деталь, придя к выводу, что будущая королева справилась со своей ролью на все 100%.

ДЛя банкета Кэтрин выбрала роскошное белое платье с накидкой Elspeth, украшенное камнями, от любимого дизайнера Jenny Packham. Созданное в 2021 году, оно позиционируется на сайте модного бренда как свадебное, но на принцессе Уэльской оно смотрелось по-королевски. Потрясающий белый образ напомнил ансамбль, который носила ее покойная свекровь, принцесса Диана, во время официального визита в Гонконг в 1989 году.

Платье украшал темно-синий пояс, подаренный ей покойной королевой Елизаветой II, который указывает на ее статус Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена, высшей степени рыцарства, лично присужденной покойным монархом за службу. Кэтрин была удостоена большой чести на восьмую годовщину свадьбы еще в 2019 году. На груди у принцессы Уэльской красовался Орден Королевской семьи с желтой лентой и миниатюрным портретом Елизаветы II в окружении бриллиантов. Впервые она надела его в 2019 году во время официального визита в Великобританию тогдашнего президента США Дональда Трампа.

[ + – ] Ее Королевское Высочество выбрала платье от Jenny Packham Фото: Getty

Еще до банкета обозреватели задавались вопросом, какую же тиару выберет будущая королева. Кэтрин остановила свой выбор на тиаре Cambridge Lover’s Knot, которая была свадебным подарком принцессе Диане, в сочетании с серьгами-капельками с бриллиантами и жемчугом, также ранее принадлежавшими ее покойной свекрови.

Тиара была изготовлена ​​королевским ювелиром Гаррардом в 1914 году по личному дизайну королевы Марии из жемчуга и бриллиантов, уже имевшихся у ее семьи. Это была копия той, что принадлежала ее бабушке, принцессе Августе Гессенской, вышедшей замуж за первого герцога Кембриджского, седьмого сына короля Георга III, в 1818 году. В своем завещании королева Мария оставила тиару королеве, которая часто носила ее.

[ + – ] Принцесса Диана в тиаре Cambridge Lover"s Knot Фото: Патрик Демаршелье

В 1981 году она преподнесла его в качестве свадебного подарка матери принца Уильяма, Диане, которая впервые надела его на государственном открытии парламента в ноябре того же года.

Под роскошный ансамбль Кейт выбрала подходящий белый клатч от Alexander McQueen, жемчужный браслет и туфли на каблуке от Gianvito Rossi.

Волосы принцессы были собраны в замысловатую прическу, а на лицо нанесен макияж, подчеркивающий ее черты.

Кроме Кейт Миддлтон и ее супруга, на банкете присутствовали король и королева, граф и графиня Уэссекские, а также высокопоставленные политики из обеих стран.

Рамафоса находится в Великобритании с двухдневным визитом. Он стал первым политиком, посетившим государство после того, как трон унаследовал король Карл III.

Напомним, принцесса Уэльская появилась на публике в элегантном фиолетовом пальто.