Кейт Міддлтон заявила про себе як майбутня королева на державному прийомі

Дружина принца Вільяма затьмарила гостей бенкету.

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У Букінгемському палаці відбувся державний банкет на честь президента ПАР Сиріла Рамафоси, і багато хто з нетерпінням чекав на появу Кейт Міддлтон, яка вперше брала участь у такому значному заході у статусі принцеси Уельської. І дружина принца Вільяма не підвела. Тепер її образ розглянули під мікроскопом та обговорили кожну деталь, дійшовши висновку, що майбутня королева впоралася зі своєю роллю на всі 100%.

Для бенкету Кетрін обрала розкішну білу сукню з накидкою Elspeth, прикрашену камінням, від улюбленого дизайнера Jenny Packham. Створене в 2021 році воно позиціонується на сайті модного бренду як весільне, але на принцесі Уельській воно виглядало по-королівськи. Приголомшливий білий образ нагадав ансамбль, який носила її покійна свекруха, принцеса Діана, під час офіційного візиту до Гонконгу у 1989 році.

Сукню прикрашав темно-синій пояс, подарований їй покійною королевою Єлизаветою II, який вказує на її статус Дами Великого хреста Королівського Вікторіанського ордена, вищого ступеня лицарства, особисто присудженого покійним монархом за службу. Кетрін була удостоєна великої честі на восьму річницю весілля ще у 2019 році. На грудях у принцеси Уельської красувався Орден Королівської родини із жовтою стрічкою та мініатюрним портретом Єлизавети II в оточенні діамантів. Вперше вона одягла його у 2019 році під час офіційного візиту до Великобританії тодішнього президента США Дональда Трампа.

[ + – ] Її Королівська Високість вибрала сукню від Jenny Packham Фото: Getty

Ще до банкету оглядачі ставили питання, яку ж тіару вибере майбутня королева. Кетрін зупинила свій вибір на тіарі Cambridge Lover's Knot, яка була весільним подарунком принцесі Діані, у поєднанні з сережками-крапельками з діамантами і перлами, які також раніше належали її покійній свекрусі.

Тіара була виготовлена ​​королівським ювеліром Гаррардом у 1914 році за особистим дизайном королеви Марії з перлів та діамантів, які вже мала її сім'я. Це була копія тієї, що належала її бабусі, принцесі Августі Гессенській, яка вийшла заміж за першого герцога Кембриджського, сьомого сина короля Георга III, 1818 року. У своєму заповіті королева Марія залишила тіару королеві, яка часто її носила.

[ + – ] Принцеса Діана в тіарі Cambridge Lover's Knot Фото: Патрік Демаршельє

У 1981 році вона піднесла його як весільний подарунок матері принца Вільяма, Діані, яка вперше одягла його на державному відкритті парламенту в листопаді того ж року.

Під розкішний ансамбль Кейт вибрала відповідний білий клатч від Alexander McQueen, перловий браслет та туфлі на підборах від Gianvito Rossi.

Волосся принцеси було зібрано в хитромудру зачіску, а на обличчя нанесений макіяж, що підкреслює її риси.

Крім Кейт Міддлтон та її чоловіка, на банкеті були присутні король і королева, граф і графиня Уесекські, а також високопоставлені політики з обох країн.

Рамафоса знаходиться у Великій Британії з дводенним візитом. Він став першим політиком, який відвідав державу після того, як трон успадкував король Карл III.

Нагадаємо, принцеса Уельська з'явилася на публіці в елегантному фіолетовому пальті.