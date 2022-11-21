Какие тиары выберут Кейт Миддлтон и Камилла для первого государственного банкета в новом статусе

Это будет первое настолько важное мероприятие, которое Кейт и Камилла посетят уже в качестве принцессы Уэльской и королевы-консорта.

Related video

74-летний король Карл III устраивает государственный банкет в честь президента ЮАР. Это будет первое мероприятия такого уровня для Карла уже в качестве монарха, для Камиллы в качестве королевы-консорта и Кейт Миддлтон – принцессы Уэльской. А это значит, что будут шикарные наряды, роскошный прием и фамильные драгоценности. Только пока неизвестно, какие именно. Об этом пишет Daily Mail.

Принцесса Уэльская и королева-консорт Камилла, несомненно, готовятся к своей первой официальной возможности за почти три года надеть тиару.

На приеме в Букингемском дворце, который состоится уже завтра, 22 ноября, главными гостями будут президент Южной Африки Сирил Рамафоса и его супруга Чепо Мотсепе.

40-летняя Кейт, как известно, предпочитает для таких случаев Кембриджскую тиару, также называемую "Тиара любовный узелок" (Cambridge Lover's Knot) с жемчужными каплями, которая также была фаворитом ее покойной свекрови, принцессы Дианы.

Между тем, 75-летняя Камилла выбирала тиару Greville как минимум восемь раз с тех пор, как вышла замуж за Чарльза.

Однако может случиться так, что кто-то из членов королевской семьи решит отдать дань уважения покойной королеве Елизавете II и наденет одну из 50 тиар, которыми она владеет.

Кембриджская тиара

Тиара была изготовлена ​​королевскими ювелирами Garrard в 1914 году по личному дизайну королевы Марии из жемчуга и бриллиантов королевской семьи.

[ + – ] Принцесса Диана в Кембриджской тиаре

Это была копия тиары, что принадлежала ее бабушке, принцессе Августе Гессенской, вышедшей замуж за первого герцога Кембриджского, седьмого сына короля Георга III, в 1818 году.

В своем завещании королева Мария оставила тиару королеве Елизавете, которая часто ее надевала.

[ + – ] Кембриджская тиара - самая любимая у Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

В 1981 году она преподнесла ее в качестве свадебного подарка принцессе Диане. Так что Кейт надевала ее часто, дополняя жемчужными серьгами принцессы Дианы из Коллингвуда.

Тиара "Цветок лотоса", или "папирусная" тиара

Почти 100-летняя тиара также стала одной из любимых у Кейт Миддлтон. Она была заказана королевой-матерью в 1923 году и предназначена для ношения на лбу.

Ее создали из бриллиантов и жемчужного ожерелья, которое Елизавете Боуз-Лайон подарил ее супруг, король Георг VI, шестью месяцами ранее.

[ + – ] Тиара "Цветок лотоса"

После отречения Эдуарда VIII от престола принцесса Елизавета носила тиару на серии портретов, которые были заказаны перед коронацией ее отца, короля Георга VI.

Также эту тиару любила принцесса Маргарет.

Бриллиантовая тиара Cartier

Эту тиару в 1936 году ювелирный дом Cartier изготовил для королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон в преддверии ее свадьбы с Георгом VI. Она подарила ее своей дочери, Елизавете II, в день 18-летия. Тиару, украшенную 888 бриллиантами, также носила принцесса Маргарет и принцесса Анна, а Кейт Миддлтон надела ее на свадьбу с принцем Уильямом. Так что это одна из самых известных тиар в мире.

[ + – ] Бриллиантовая тиара Cartier украшала голову Кейт Миддлтон на ее свадьбе Фото: Getty Images

По слухам, именно эту тиару могла надеть на свою свадьбу с принцем Гарри Меган Маркл, но в итоге она выбрала тиару-бандо королевы Марии.

Гревильская тиара

Эта тиара – фаворит королевы-консорта Камиллы. Она надевала ее чаще остальных на официальные мероприятия.

[ + – ] Гревильская тиара - одна из самых любимых у королевы-консорта Фото: Getty Images

Ее также называют тиарой Бушерон в честь ювелирного дома, где она была создана для хозяйки британского общества Маргарет Гревиль в 1921 году.

После своей смерти Маргарет оставила ее Елизавете Боуз-Лайон, которая изменила украшение, увеличив ее высоту и добавив несколько бриллиантов.

Алмазная диадема

Пожалуй, самая известная диадема королевы Елизаветы, ведь именно в ней она позировала для официальных портретов работы Дороти Уайлдинг, которые после были растиражированы на миллионах почтовых марок с 1953 по 1971 год.

[ + – ] Алмазная диадема - знаковое украшение королевы Фото: Getty Images

Она была создана в 1821 году лондонским ювелирным домом Rundell & Bridge. И королева надевала ее на открытие парламента, отмечая ее символичность: четыре креста на диадеме чередуются с букетами, представляющими разные части Соединенного Королевства: это розы, чертополох и трилистник.

В ней 1333 бриллианта, включая бледно-желтый бриллиант.

Большая владимирская тиара

Тиара с самой интересной, практически детективной историей. Она была изготовлена для Марии Павловны, жены Великого Князя Владимира, и подарена в день ее свадьбы в 1874 году. Семья княгини сбежала из России после революции, а тиара была тайно вывезена британским агентом.

[ + – ] Большая владимирская тиара - одна из самых дорогих в коллекции

В 1921 году тиара была продана королеве Марии дочерью великой княгини. Королева Елизавета унаследовала его от своей бабушки в 1953 году.

Восточная тиара

Незаслуженно забытая дамами из королевской семьи, Восточную тиару королева Елизавета надевала только раз: во время государственного визита на Мальту в 2005 году, вместе с рубиновым ожерельем Baring, которое она купила в 1964 году.

[ + – ] Восточная тиара - незаслуженно забыта дамами из королевской семьи

Усыпанное рубинами украшение придумал принц Альберт для королевы Виктории в 1853 году. Тогда она ему обошлась в 860 фунтов стерлингов (что эквивалентно 76 000 фунтов стерлингов сегодня). В тиаре 2600 бриллиантов и 11 рубинов.

Тиара от Девушек Великобритании и Северной Ирландии

В 1893 году Комитет девушек Великобритании и Северной Ирландии под руководством леди Евы Гревилл собрал 5 тысяч фунтов и выкупил у ювелирного дома Garrard & Co эту тиару, которая стала подарком Марии Текской в день ее свадьбы с будущим королем Великобритании, а тогда еще просто герцогом Йоркским, Георгом V.

[ + – ] Тиара от Девушек Великобритании и Северной Ирландии была у королевы любимой Фото: Getty Images

Изначально тиару украшали 13 жемчужин, но в 1914 году Мария распорядилась заменить их бриллиантами. В 1947 году она подарила ее королеве Елизавете II — тоже в день бракосочетания. Поэтому неофициальное название тиары — "Свадебная".

Елизавета II очень любила эту тиару и называла ее "тиарой бабушки".

Тиара-кокошник

Шикарное украшение было подарено Александре, принцессе Уэльской, в качестве подарка на 25-ю годовщину свадьбы в 1888 году и стоило 4400 фунтов стерлингов (примерно 400 000 фунтов стерлингов сегодня). Что делает ее одной из самых дорогих в коллекции тиар.

[ + – ] Тиара-кокошник

Тиара была вдохновлена ​​и названа в честь традиционного русского головного убора — Александра была сестрой Марии Федоровны, императрицы России и жены царя Александра III.

Королева, унаследовавшая тиару в 1953 году, надела ее на свой золотой юбилей в 2002 году.

Тиара с бразильскими аквамаринами

Одна из самых эффектных тиар королевы была фаворитом ее костюмерши и подруги Анджелы Келли, которая описывала ее, как "величественную на вид, но прохладную и успокаивающую".

[ + – ] Тиара с аквамаринами съездила с королевой в Москву Фото: Getty Images

Она был заказана Елизаветой у Crown Garrard в 1957 году, чтобы соответствовать ожерелью и серьгам, подаренным президентом Бразилии в ознаменование ее коронации в 1953 году. Ей так нравился этот набор, что она захотела подходящую тиару.

Королева надевала ее во время своего визита в Москву в 1994 году.

Тиара Fringe ("Челка" или "Бахрома")

Именно в этой тиаре 1830 года королева Елизавета II выходила замуж. И сломала ее прямо перед венчанием. Ее также можно носить, как ожерелье, но Елизавета этого никогда не делала.

[ + – ] Свадьба принцессы Беатрис Фото: The Royal Family

Она крайне редко ее надевала. Но зато ее надела на свою свадьбу принцесса Беатрис. Дополнив бабушкиной тиарой бабушкино же винтажное платье от Norman Hartnell.

Бирманская рубиновая тиара

Бирманская рубиновая тиара была особенно близка сердцу королевы, поскольку она сделала ее из 98 рубинов, полученных в качестве свадебного подарка.

[ + – ] Королева Елизавета в бирманской рубиновой тиаре Фото: Getty Images

Согласно правилам королевской костюмерши Анджелы Келли, королева носила рубины только с белыми платьями, так что она надевала ее не так часто, как вероятно, хотелось бы.

Это одно из немногих украшений, которое королева Елизавета не унаследовала, так что считается, что рубиновая тиара отражает ее личный стиль.

Тиара-бандо королевы Марии

Та самая тиара, которую надевала Меган Маркл в день своей свадьбы с принцем Гарри. Она была изготовлена для бабушки Елизаветы, Марии Текской, в 1932 году, чтобы "пристроить" бриллиантовую брошь: свадебный подарок от графства Линкольн.

[ + – ] Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Но результат королеву Марию не впечатлил, потому что она ее почти не носила. Королева Елизавета ее также не надевала. Так что до Меган тиара "пылилась" в забвении.

Гревильская изумрудная тиара-кокошник

Еще одна забытая тиара, о которой напомнила принцесса Евгения на своей свадьбе в 2018 году.

[ + – ] Принцесса Евгения в изумрудной тиаре

Это еще одно украшение, которое Маргарет Гревиль оставила королеве-матери. Но эффектное украшение с огромным изумрудом почему-то никто не надевал. Так что выбор Евгении был неожиданным.

Ранее журналисты пытались выяснить, какое украшение королева-консорт Камилла выберет на коронацию. У нее богатый выбор, так как в королевской коллекции немало эффектных корон.