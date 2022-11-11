Кейт Миддлтон и принц Уильям сходили в местный паб, пока дети были в школе

Королевские супруги пообщались с лауреаткой награды OBE.

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и принц Уильям сходили на обед в виндзорский паб. Об этом пишет Нello Мagazine.

Сын короля Великобритании и его жена использовали свободное время, пока их дети были в школе, и отправились в паб в Виндзоре.

Супруги наслаждались едой вместе за столом рядом с Мэгги Кекстон и ее партнером, праздновавшим получение награды OBE (Орден Британской империи). Мэгги Кекстон является главой North East Learning Trust, академического треста, целью которого является помочь детям реализовать свой настоящий потенциал.

В твите организации было написано: "Поздравляем нашу председателя, Мэгги Кекстон, которая вчера получила OBE от принцессы Анны в Виндзорском замке.

"Мэгги была в восторге от участия в церемонии, и особенно от того, что после нее сидела рядом с принцем и принцессой Уэльской в местном пабе!" – рассказывает инсайдер издания.

Больше деталей об обеденной встрече Кэтрин Миддлтон и принца Уильяма нет.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Фото: Gettyimages

В настоящее время сообщается о вероятной четвертой беременности принцессы Уэльской. И хотя королевские супруги официально не сообщили своим поклонникам новость, об этом пишут влиятельные британские таблоиды, ранее первые рассказывавшие о беременности принцессы третьим ребенком — принцем Луи.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта Фото: _kate_middleton_royal/Instagram

Напомним, учитель детей принца и принцессы Уэльских признал свою вину в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Также Фокус писал о трогательном общении Кэтрин Миддлтон и трехлетнего мальчика.