Кейт Міддлтон та принц Вільям сходили в місцевий паб, поки діти були у школі

Королівське подружжя поспілкувалося з лауреаткою нагороди OBE.

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Принцеса Уельська Кейт Міддлтон та принц Вільям сходили на ланч у віндзорський паб. Про це пише Нello Мagazine.

Син короля Великобританії та його дружина використали вільний час, поки їхні діти були у школі, та вирушили до пабу у Віндзорі.

Подружжя насолоджувалося їжею разом за столом поруч із Меггі Кекстон та її партнером, які святкували отримання нагороди OBE (Орден Британської імперії). Меггі Кекстон є головою North East Learning Trust, академічного тресту, який має на меті допомогти дітям реалізувати свій справжній потенціал.

У твіті організації було написано: "Вітаємо нашу голову, Меггі Кекстон, яка вчора отримала свій OBE від принцеси Анни у Віндзорському замку.

"Меггі була в захваті від участі в церемонії, і особливо від того, що після неї сиділа поруч із принцом і принцесою Уельськими у місцевому пабі!" — розповідає інсайдер видання.

Більше деталей про обідню зустріч Кетрін Міддлтон та принца Вільяма немає.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Фото: Gettyimages

Наразі повідомляється про ймовірну четверту вагітність принцеси Уельської. І хоча королівське подружжя офіційно не повідомили своїм прихильникам новину, про це пишуть впливові британські таблоїди, які раніше перші розповідали про вагітність принцеси третьою дитиною — принцом Луї.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принцеса Шарлотта Фото: _kate_middleton_royal/Instagram

Нагадаємо, учитель дітей принца та принцеси Уельських визнав свою провину у сексуальній експлуатації неповнолітніх.

Також Фокус писав про зворушливе спілкування Кетрін Міддлтон та трьохрічного хлопчика.