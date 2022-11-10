"Хочеш мій мак?". Кейт Міддлтон зачарувала трирічного шанувальника

Під час візиту до Хіллінгдону, принцеса Уельська познайомилася зі своїм юним фанатом і подарувала йому свою брошку у вигляді маку.

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Принцеса Уельська напередодні з'їздила до Хіллінгдона, де відвідала Дитячий центр і познайомилася зі своїм трирічним шанувальником. Про це пише Daily Mail.

Миле відео з'явилося у соцмережах. Кейт Міддлтон присіла, щоб поспілкуватися з трирічним Акімом, який був нею зачарований.

[ + – ] Кейт Міддлтон та її юний фанат

Принцеса Уельська представилася Акіму, сказавши, що її звати Кетрін. Малюка зацікавила її брошка у вигляді квітки маку, яку у Великій Британії носять на згадку про всіх солдат, які загинули у всіх війнах. Мак зазвичай росте на полях битв.

Кейт Міддлтон пояснила своєму новому знайомому, що означає її брошка, запитала: "Хочеш мій мак?", і подарувала йому квітку, коли Акім повідомив, що хоче.

Нагадаємо, у Дитячий центр у Хіллінгдоні, який допомагає молодим матерям, Кейт Міддлтон з'їздила одразу після прем'єри п'ятого сезону скандального серіалу "Корона".

Події, показані в серіалі Netflix, все ближчі до сучасності, а тому все болісніше позначаються на членах королівської родини. Так, у новому сезоні покажуть події, що призвели до розлучення принцеси Діани та принца Чарльза. Покажуть у ньому і юну Кейт. Її зіграє акторка Мег Белламі.

Але, під час візиту принцеса Уельська ніяк не дала зрозуміти, як на ній позначилися нові серії, які розповідають про сім'ю її чоловіка. Вона виглядала бездоганно та показала новий образ у стилі мілітарі-шик.

[ + – ] Кейт Міддлтон та її мілітарі-образ Фото: Getty Images

Вона одягла елегантне темно-оливкове пальто від Hobbs за 369 фунтів стерлінгів, яке вона поєднувала із сукнею кольору хакі за 36 фунтів стерлінгів від Mango, своєю улюбленою сумкою Jimmy Choo за 625 фунтів стерлінгів і своїми не менш улюбленими перлинними сережками вартістю 550 фунтів стерлінгів від дизайнера Кікі Макдонаф.

Довге пальто з вовни та кашеміру було натхнене військовою формою і є "позачасною" річчю за задумом дизайнера.

Не заперечують, що одягнувшись у стилі мілітарі, Кейт Міддлтон тим самим дала зрозуміти, що королівська родина готова протистояти будь-яким новим скандальним заявам, які будуть у серіалі "Корона".