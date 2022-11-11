Вчитель дітей Кейт Міддлтон та Вільяма визнав провину у сексуальній експлуатації неповнолітніх
Чоловіка звинуватили у створенні та розповсюдженні непристойних матеріалів з участю неповнолітніх.
Викладач у приватній школі Thomas's Battersea, де навчалися 9-річний принц Джордж та 7-річна принцеса Шарлотта, визнав свою провину у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Про це повідомляє DailyMail.
Відомо, що обвинувачений 34-річний Меттью Сміт став перед Вестмінстерським магістратським судом. Його звинуватили у створенні та розповсюдженні непристойних матеріалів з участю неповнолітніх.
Учнів школи Thomas's Battersea серед жертв не було, оскільки Меттью Сміт влаштувався працювати до навчального закладу у вересні цього року. А принц Джордж і принцеса Шарлотта цього навчального року перейшли до школи Ламбрук недалеко від Аскота.
7 листопада школа була поінформована про те, що їх новий співробітник, який тільки-но почав працювати у вересні, перебуває під слідством Національного агентства з боротьби зі злочинністю.
Адміністрація школи повідомила, що Сміта було негайно звільнено після того, як вони дізналися про звинувачення.
Далі в заяві пояснюється, що хоча учні мають бути поінформовані про негайний від'їзд Сміта, школа не має наміру "далі з'ясовувати" причини його звільнення.
Також відомо, що у серпні Кенсінгтонський палац опублікував заяву, в якій розповів про рішення Кейт та Вільяма змінити школу.
Нагадаємо, 9-річний принц Джордж вже готується до своєї майбутньої ролі короля Великобританії й братиме уроки правильної поведінки монарха.