Вчитель дітей Кейт Міддлтон та Вільяма визнав провину у сексуальній експлуатації неповнолітніх

Чоловіка звинуватили у створенні та розповсюдженні непристойних матеріалів з участю неповнолітніх.

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Викладач у приватній школі Thomas's Battersea, де навчалися 9-річний принц Джордж та 7-річна принцеса Шарлотта, визнав свою провину у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Про це повідомляє DailyMail.

Відомо, що обвинувачений 34-річний Меттью Сміт став перед Вестмінстерським магістратським судом. Його звинуватили у створенні та розповсюдженні непристойних матеріалів з участю неповнолітніх.

Учнів школи Thomas's Battersea серед жертв не було, оскільки Меттью Сміт влаштувався працювати до навчального закладу у вересні цього року. А принц Джордж і принцеса Шарлотта цього навчального року перейшли до школи Ламбрук недалеко від Аскота.

[ + – ] Принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty Images

7 листопада школа була поінформована про те, що їх новий співробітник, який тільки-но почав працювати у вересні, перебуває під слідством Національного агентства з боротьби зі злочинністю.

Адміністрація школи повідомила, що Сміта було негайно звільнено після того, як вони дізналися про звинувачення.

Далі в заяві пояснюється, що хоча учні мають бути поінформовані про негайний від'їзд Сміта, школа не має наміру "далі з'ясовувати" причини його звільнення.

Також відомо, що у серпні Кенсінгтонський палац опублікував заяву, в якій розповів про рішення Кейт та Вільяма змінити школу.

Нагадаємо, 9-річний принц Джордж вже готується до своєї майбутньої ролі короля Великобританії й братиме уроки правильної поведінки монарха.