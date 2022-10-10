Принц Джордж відвідуватиме уроки, як поводитися королю

Наразі первісток принца та принцеси Уельських другий у черзі на британський престол.

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9-річний принц Джордж уже готується до своєї майбутньої ролі короля Великобританії та братиме уроки правильної поведінки монарха. Про це пише New York Post.

Хоча до правління старшого сина принца Вільяма та Кейт Міддлтон як монарха Сполученого Королівства ще дуже далеко, його формальна королівська освіта розпочнеться вже найближчим часом.

Правнук покійної королеви Єлизавети ІІ відвідуватиме заняття, схожі на ті, які відвідували його батько, 40-річний принц Вільям, його дід, 73-річний король Карл III, і його прабабуся, покійна королева Єлизавета II, щоб підготувати їх до правління, зазначив королівський біограф Роберт Лейсі.

У принца Вільяма були особливі стосунки з Єлизаветою ІІ, і він багато чого від неї навчився, додає експерт.

[ + – ] Принц Джордж Фото: Instagram/kensingtonroyal

Коли принц Уельський був студентом Ітонського коледжу, він зустрічався з королевою за чаєм у Віндзорському замку й дізнавався про те, чого не отримував у школі: як бути королем.

"Між Вільямом і королевою завжди була особлива близькість, і вона виявляла особливий інтерес до нього", — розповідає королівський біограф.

"Коли Вільям став підлітком, вона прийняла його у Віндзорський замок, відкривала державні скриньки тощо. Це була конституційна освіта Вільяма", — додав експерт.

Очікується, що Джорджа поінформують про його офіційні королівські обов’язки та конституцію, а також про важливість Співдружності. Це велика відповідальність для 9-річної дитини, і принц Джордж нещодавно вперше про це дізнався.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Джордж Фото: Getty Images

Також відомо, що принц Вільям і його дружина сказали своєму первістку, що він перебуває в лінії спадкоємства у 2020 році — приблизно в момент його 7-річчя.

"Можливо, одного дня Джордж сам розповість нам цю історію. Але десь приблизно влітку 2020, коли хлопчику виповнилося сім, вважається, що його батьки детальніше розповіли про те, що саме включатиме життя маленького принца у майбутньому королівському "служінні та обов’язку", — зазначила Лейсі.

Після смерті королеви Єлизавети ІІ на початку вересня 2022 новим королем Великобританії став її старший син Чарльз, який після отримання нової "посади" став називатися Карлом ІІІ, за давньої традицією монарших імен. Другим у черзі на престол тепер є принц Вільям, а за ним його троє дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї.

Нагадаємо, принц Джордж хизувався перед однокласникам тим, що його батько колись стане королем.

Також Фокус писав про ймовірність того, чи стане принц Джордж монархом Великобританії.