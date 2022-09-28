"Мій тато стане королем": принц Джордж вказав однокласникам на їхнє місце

Хлопчик ще в сім років дізнався, яке майбутнє на нього чекає.

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9-річний син принца Вільяма та Кейт Міддлтон принц Джордж із семи років знає, що в майбутньому стане королем Великобританії. Незважаючи на суворе виховання, що виключає браваду своїм титулом, він усе ж таки дозволив собі згадати про свою перевагу над іншими. Цей випадок описує у своїй книзі "Нові члени королівської родини" Кеті Ніколл, розповідає The Sun.

"Вільям і Кейт виховують своїх дітей, особливо принца Джорджа, з усвідомленням того, хто він такий і яку роль він успадкує, але вони намагаються не дозволяти хизуватися цим. Джордж розуміє, що якось він стане королем, і, будучи маленьким хлопчиком, бився з друзями в школі, вразивши своїх однолітків убивчою реплікою: "Мій тато буде королем, так що тобі краще бути обережнішим".

Тоді юний принц відвідував елітну лондонську підготовчу школу Thomas's Battersea, де рік коштує 19 тисяч фунтів стерлінгів.

Зараз він, його семирічна сестра Шарлотта й чотирирічний брат Луї навчаються в школі Ламбрук, неподалік Аскота в Беркширі, після того, як принц і принцеса Вельські переїхали у Віндзор незадовго до смерті королеви.

Письменник Роберт Лейсі минулого року написав у новому розділі своєї оновленої книги "Битва братів", що Джордж дізнався про свою майбутню роль "десь близько свого сьомого дня народження". Автор додав, що подружжя непохитне в тому, що в хлопчика має бути якнайбільш "нормальне сімейне виховання". Незважаючи на юний вік, принц розуміє значення свого становища та має бути відповідним чином підготовлений. Він — другий у черзі на британський престол після свого батька, принца Вельського.

Нагадаємо, принцеса Шарлотта нагадала старшому братові правила етикету під час похорону королеви.