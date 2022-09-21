Принцеса Шарлотта нагадала принцу Джорджу про етикет (відео)

Після смерті королеви Єлизавети ІІ єдина донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон посіла третє місце в черзі на британський престол.

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Семирічна принцеса Шарлотта нагадала своєму старшому брату, принцу Джорджу про етикет під час похорону королеви Єлизавети ІІ. Про це пише US Weekly.

Після служби у Вестмінстерському абатстві труну британського монарха перевезли у Віндзор, аби поховати у меморіальній каплиці батька Єлизавети ІІ, короля Георга VI. У момент перевезення труни донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон нагадала старшому брату про етикет.

"Тобі потрібно поклонитися", — зробила зауваження принцу Джорджу менша сестра. Після цього старший син принца та принцеси Уельських прислухався до слів Шарлотти та поклонився перед труною прабабусі.

[ + – ] Принцеса Шарлотта зробила зауваження своєму старшому брату

Принцеса Шарлотта та принц Джордж відвідали похорони королеви Великобританії, попри свій юний вік. Чотирирічного принца Луї Кейт Міддлтон та принц Вільям вирішили залишити вдома.

Після смерті королеви Єлизавети ІІ британський престол посів її старший син, король Карл ІІІ. У зв'язку з цим батько принца Джоржа та принцеси Шарлотти, принц Вільям перейшов на перше місце в лінії спадкоємства британської корони, його старший син — друге, а донька — третє.

[ + – ] Принцеса Шарлотта та принц Джордж Фото: Getty Images

Нагадаємо, семирічна принцеса Шарлотта вшанувала пам'ять покійної прабабусі особливою брошкою.

Також Фокус писав про жарт відомого телеведучого щодо сліз принцеси Шарлотти під час похорону британського монарха.