Принцесса Шарлотта напомнила принцу Джорджу об этикете (видео)

После смерти королевы Елизаветы II единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон заняла третье место в очереди на британский престол.

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Семилетняя принцесса Шарлотта напомнила своему старшему брату, принцу Джорджу об этикете во время похорон королевы Елизаветы II. Об этом пишет US Weekly.

После службы в Вестминстерском аббатстве гроб британского монарха перевезли в Виндзор, чтобы похоронить в мемориальной часовне отца Елизаветы II, короля Георга VI. В момент перевозки гроба дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон напомнила старшему брату об этикете.

"Тебе нужно поклониться", — сделала замечание принцу Джорджу младшая сестра. После этого старший сын принца и принцессы Уэльских прислушивался к словам Шарлотты и поклонился перед гробом прабабушки.

[ + – ] Принцесса Шарлотта сделала замечание своему старшему брату

Принцесса Шарлотта и принц Джордж посетили похороны королевы Великобритании, несмотря на свой юный возраст. Четырехлетнего принца Луи Кейт Миддлтон и принц Уильям решили оставить дома.

После смерти королевы Елизаветы II британский престол занял ее старший сын, король Карл III. В связи с этим отец принца Джорджа и принцессы Шарлотты, принц Уильям перешел на первое место в линии наследования британской короны, его старший сын — на второе, а дочь — на третье.

[ + – ] Принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Getty Images

Напомним, семилетняя принцесса Шарлотта почтила память покойной прабабушки особой брошью.

Также Фокус писал о шутке известного телеведущего по поводу слез принцессы Шарлотты во время похорон британского монарха.