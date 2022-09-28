"Мой папа станет королем": принц Джордж указал одноклассникам на их место

Малчик еще в семь лет узнал, какое будущее его ждет.

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9-летний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Джордж с семи лет знает, что в будущем станет королем Великобритании. Несмотря на строгое воспитание, исключающее браваду своим титулом, он все же позволил себе упомянуть о своем превосходстве над другими. Этот случай описывает в своей книге "Новые члены королевской семьи" Кэти Николл, рассказывает The Sun.

"Уильям и Кейт воспитывают своих детей, особенно принца Джорджа, с осознанием того, кто он такой и какую роль он унаследует, но они стараются не позволять кичиться этим. Джордж понимает, что однажды он станет королем, и, будучи маленьким мальчиком, дрался с друзьями в школе, поразив своих сверстников убийственной репликой: "Мой папа будет королем, так что тебе лучше быть осторожнее".

В то время юный принц посещал элитную лондонскую подготовительную школу Thomas's Battersea, где год стоит 19 тысяч фунтов стерлингов.

Сейчас он, его семилетняя сестра Шарлотта и четырехлетний брат Луи учатся в школе Ламбрук, недалеко от Аскота в Беркшире, после того, как принц и принцесса Уэльские переехали в Виндзор незадолго до смерти королевы.

Писатель Роберт Лейси в прошлом году написал в новой главе своей обновленной книги "Битва братьев", что Джордж узнал о своей будущей роли "где-то около своего седьмого дня рождения". Автор добавил, что супруги непреклонны в том, что у мальчика должно быть как можно более "нормальное семейное воспитание". Несмотря на юный возраст, принц понимает значение своего положения и должен быть соответствующим образом подготовлен. Он – второй в очереди на британский престол после своего отца, принца Уэльского.

Напомним, принцесса Шарлотта напомнила старшему брату правила этикета во время похорон королевы.