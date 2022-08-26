Чи стане принц Джордж колись королем

Деякі знаменитості вважають, що на той час, коли підійде черга принца Джорджа зійти престол, британська монархія сильно зміниться.

У дев'ятирічного принца Джорджа — третього в черзі на британський престол — попереду ще довгий шлях, перш ніж він стане королем. Проте багато хто вже почав розмірковувати про те, як зміниться монархія до того часу, коли старший син принца Вільяма сяде на трон.

Як відомо, батьки планували розповісти принцу Джорджу про його майбутнє у певний момент, коли настане вдалий час. Це величезна робота, і вони не хотіли, щоб Джордж "випадково дізнався про це та заплутався". Принца поступово почали занурювати в королівські справи нещодавно. За словами королівського історика Роберта Лейсі, який написав книгу "Битва братів: Вільям і Гаррі: внутрішня історія сім'ї у сум'ятті", принцу Джорджу розповіли про його долю в день його сьомого дня народження у 2020 році. Про це писало видання My London.

Є думка, що коли син принца Вільяма піде на престол, монархія не буде, як раніше. І принц Джордж буде не королем, а просто "знаменитістю". Так, наприклад, вважає Гіларі Ментел, чия думка викликала суперечки довкола майбутнього маленького принца. Письменниця вважає, що у британській монархії залишилося лише два покоління, а це означає, що старший син герцога та герцогині ніколи не стане королем.

На думку Ментел, модернізація знищить монархію. І вона не єдина, хто думає про це.

Так Клайв Ірвінг — автор книги "Остання королева: як королева Єлизавета II врятувала монархію" — також зазначав, що монархію цілком може скасувати до того, як принц Джордж збереться зайняти трон.

Для багатьох членів королівської сім'ї такий варіант є неможливим. Королева вважає, що зректися престолу — ганьба для сім'ї. Коли їй виповнилося 21 рік, вона дала обіцянку служити монархії до свого останнього дня. Коли цей день настане, принц Чарльз автоматично стане королем, і поки немає жодних ознак, що вказують на те, що він у потрібний день не передасть титул своєму старшому синові. А той — своєму.

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