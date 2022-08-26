Станет ли принц Джордж когда-нибудь королем

Некоторые знаменитости считают, что к тому времени, когда подойдет очередь принца Джорджа взойти на престол, британская монархия сильно изменится.

У девятилетнего принца Джорджа — третьего в очереди на британский престол — впереди еще долгий путь, прежде чем он станет королем. Тем не менее многие уже начали размышлять о том, как изменится монархия к тому времени, когда старший сын принца Уильяма сядет на трон.

Как известно, родители планировали рассказать принцу Джорджу о его будущем в определенный момент, когда придет удачное время. Это огромная работа, и они не хотели, чтобы Джордж "случайно узнал об этом и запутался". Принца постепенно стали погружать в королевские дела совсем недавно. По словам королевского историка Роберта Лейси, написавший книгу "Битва братьев: Уильям и Гарри: внутренняя история семьи в смятении", принцу Джорджу рассказали о его судьбе в день его седьмого дня рождения в 2020 году. Об этом писало издание My London.

Есть мнение, что когда сын принца Уильяма взойдет на престол, монархия не будет прежней. И принц Джордж будет не королем, а просто "знаменитостью". Так, например, считает Хилари Мэнтел, чье мнение вызвало споры вокруг будущего маленького принца. Писательница считает, что в британской монархии осталось всего два поколения, а это означает, что старший сын герцога и герцогини никогда не станет королем.

По мнению Мэнтел, модернизация уничтожит монархию. И она не единственная, кто думает об этом.

Так Клайв Ирвинг — автор книги "Последняя королева: как королева Елизавета II спасла монархию" — также отмечал, что монархия вполне может быть упразднена до того, как принц Джордж соберется занять трон.

Для многих членов королевской семьи такой вариант представляется невозможным. Королева считает, что отречься от престола — позор для семьи. Когда ей исполнился 21 года, она дала обещание служить монархии до своего последнего дня. Когда этот день наступит, принц Чарльз автоматически станет королем, и пока нет никаких признаков указывающих на то, что он в нужный день не передаст титул своему старшему сыну. А тот — своему.

Фокус ранее писал о том, какое необычное школьное прозвище получила принцесса Шарлотта.