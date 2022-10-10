Принц Джордж будет посещать уроки, как вести себя королю

Сейчас первенец принца и принцессы Уэльских второй в очереди на британский престол.

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9-летний принц Джордж уже готовится к своей будущей роли короля Великобритании и будет брать уроки правильного поведения монарха. Об этом пишет New York Post.

Хотя до правления старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон как монарха Соединенного Королевства еще очень далеко, его формальное королевское образование начнется в ближайшее время.

Правнук покойной королевы Елизаветы II будет посещать занятия, похожие на те, которые посещал его отец, 40-летний принц Уильям, его дедушка, 73-летний король Карл III, и его прабабушка, покойная королева Елизавета II, чтобы подготовить их к правлению, отметил королевский биограф Роберт Лэйси.

У самого принца Уильяма были особые отношения с Елизаветой II, и он многому от нее научился, добавляет эксперт.

[ + – ] Принц Джордж Фото: Instagram/kensingtonroyal

Когда принц Уэльский был студентом Итонского колледжа, он встречался с королевой за чаем в Виндзорском замке и узнавал о том, чего не получал в школе: как быть королем.

"Между Уильямом и королевой всегда была особая близость, и она проявляла особый интерес к нему", – рассказывает королевский биограф.

"Когда Уильям стал подростком, она приняла его в Виндзорский замок, открывала государственные ящики и т.д. Это было конституционное образование Уильяма", — добавил эксперт.

Ожидается, что Джорджа проинформируют о его официальных королевских обязанностях и конституции, а также о важности Содружества. Это большая ответственность для девятилетнего ребенка, и принц Джордж недавно впервые об этом узнал.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Джордж Фото: Getty Images

Также известно, что принц Уильям и его супруга сказали своему первенцу, что он находится в линии наследования в 2020 году – примерно в момент его 7-летия.

"Возможно, однажды Джордж сам расскажет нам эту историю. Но где-то примерно летом 2020, когда мальчику исполнилось семь, считается, что его родители подробнее рассказали о том, что именно будет включать жизнь маленького принца в будущем королевском "служении и долге", — сказала Лейси.

После смерти королевы Елизаветы II в начале сентября 2022 новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз, который после получения новой "должности" стал называться Карлом III, по давней традиции монарших имен. Вторым в очереди на престол теперь принц Уильям, а за ним его трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Напомним, принц Джордж кичился перед одноклассником тем, что его отец когда-нибудь станет королем.

Также Фокус писал о вероятности того, станет ли принц Джордж монархом Великобритании.