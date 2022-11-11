Учитель детей Кейт Миддлтон и Уильяма признал вину в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних

Мужчину обвинили в создании и распространении непристойных материалов с участием несовершеннолетних.

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Преподаватель в частной школе Thomas’s Battersea, где учились 9-летний принц Джордж и 7-летняя принцесса Шарлотта, признал свою вину в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает DailyMail.

Известно, что обвиняемый 34-летний Мэтью Смит предстал перед Вестминстерским магистратским судом. Его обвинили в создании и распространении непристойных материалов с участием несовершеннолетних.

Учеников школы Thomas’s Battersea среди жертв не было, так как Мэттью Смит устроился работать в учебное заведение в сентябре этого года. А принц Джордж и принцесса Шарлотта в этом учебном году перешли в школу Ламбрук недалеко от Аскота.

[ + – ] Принцесса Шарлотта и принц Джордж Фото: Getty Images

7 ноября школа была проинформирована о том, что их новый сотрудник, который только начал работать в сентябре, находится под следствием Национального агентства по борьбе с преступностью.

Администрация школы сообщила, что Смит был немедленно уволен после того, как они узнали об обвинениях.

Далее в заявлении поясняется, что, хотя ученики должны быть проинформированы о немедленном отъезде Смита, школа не намерена "далее выяснять" причины его увольнения.

Также известно, что в августе Кенсингтонский дворец опубликовал заявление, в котором рассказал о решении Кейт и Уильяма сменить школу.

Напомним, 9-летний принц Джордж уже готовится к своей будущей роли короля Великобритании и будет брать уроки правильного поведения монарха.