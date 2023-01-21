Любителі спорту: Кейт Міддлтон розповіла, як іноді проводить час із дітьми

Під час візиту на Хемптон-Корт, де принцеса Уельська зустрілася з регбістами, вона розповіла про те, чим захоплюються їх із Вільямом троє дітей, а також про те, як вона сама іноді проводить з ними дозвілля.

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Під час прийому, влаштованому для збірної Англії з регбі на інвалідних візках у палаці Хемптон-Корт на честь перемоги у фіналі Кубка світу з регбі серед інвалідів-візочників, який став першим для Великобританії з моменту дебюту в 2008 році, Кетрін розповіла про те, що її молодший син Луї обожнює регбі, та й загалом усі троє дітей королівської пари люблять спорт і все, що пов'язано із змаганнями. Про це пише Daily Mail.

"Ми завжди трохи змагаємося один з одним. Усі вони люблять спорт, а Луї божеволіють від регбі. Вони у тому віці, коли їм просто подобається бігати", — сказала Кетрін.

Також Кейт поділилася, що іноді любить приєднатись до своїх дітей, коли вони займаються спортом.

"Я роблю все це, навіть стрибаю на батуті з дітьми перед школою", — каже принцеса.

[ + – ] Кейт Мідлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Зазначається, що час зустрічі регбісти запросили принцесу Уельську на тренування — пропозицію, від якої вона не могла відмовитись.

Нагадаємо, Кейт взяла на себе колишню роль герцога Сассекського як покровителя англійської ліги регбі у лютому 2022 року.

Раніше Фокус писав, які методи виховання Кейт Міддлтон перейняла у своїх дітей.