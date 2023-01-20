Кейт Міддлтон розповіла, який вид спорту обожнює принц Луї

Кейт Міддлтон зустрілася з чемпіонами світу з регбі на інвалідних візках.

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Чотирирічний син принца Вільяма і Кейт Міддлтон, принц Луї, незважаючи на свій юний вік, уже божеволіє від регбі. Про це розповіла принцеса Уельська, покровителька футбольної ліги регбі, на прийомі, влаштованому для збірної Англії з регбі на інвалідних візках у палаці Хемптон-Корт на честь перемоги у фіналі Кубка світу з регбі серед інвалідів-візочників, який став першим для Великої Британії з моменту дебюту в 2008 році. Британці в листопаді минулого року обіграли французів із рахунком 28-24, і з того часу підтримка цього виду спорту в країні ще більше збільшилася.

Кетрін зізналася, що фінал чемпіонату вони всією сім'єю дивилися по телевізору і всі вболівали за свою команду. Принцеса наголосила, що її діти дуже люблять спорт:

"Усі вони люблять спорт, а Луї божеволіє від регбі. Вони в тому віці, коли їм просто подобається бігати".

Майбутня королева додала, що часто приєднується до синів і доньки, коли ті займаються фізичними вправами: робить із ними зарядку і навіть стрибає з ними на батуті перед школою.

Почувши про спортивні уподобання Кейт, гравці збірної запросили її на тренування, і вона пообіцяла, що прийде.

"Тепер немає виправдання. Нам доведеться провести сімейне тренування", — з усмішкою відповіла Кейт.

Головний тренер команди Том Койд пізніше розповів журналістам про спортивні заняття молодшого сина високопоставлених членів королівської родини, якими з ним поділилася сама принцеса Уельська:

"Вона сказала, що Луї займається регбі в школі. Вона говорила, що нині це досить просто, що він тільки починає справлятися з проходженням і біганинами. Але коли тобі чотири з половиною, ти просто хочеш отримати м'яч і бігти в будь-якому напрямку" .

Кетрін стала патроном ліги регбі після того, як принц Гаррі склав із себе обов'язки члена королівської родини.

Раніше Фокус писав, які методи виховання Кейт Міддлтон перейняла у своїх дітей.