Кейт Миддлтон рассказала, какой вид спорта обожает принц Луи

Кейт Миддлтон встретилась с чемпионами мира по регби на инвалидных колясках.

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Четырехлетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Луи, несмотря на свой юный возраст, уже без ума от регби. Об этом рассказала принцесса Уэльская, покровительница футбольной лиги регби, на приеме, устроенном для сборной Англии по регби на инвалидных колясках во дворце Хэмптон-Корт в честь победы в финале Кубка мира по регби среди инвалидов-колясочников, который стал первым для Великобритании с момента дебюта в 2008 году. Британцы в ноябре прошлого года обыграли французов со счетом 28-24, и с тех пор поддержка этого вида спорта в стране увеличилась еще больше. .

Кэтрин призналась, что финал чемпионата они всей семьей смотрели по телевизору, и все болели за свою команду. Принцесса подчеркнула, что ее дети очень любят спорт:

"Все они любят спорт, а Луи без ума от регби. Они в том возрасте, когда им просто нравится бегать".

Будущая королева добавила, что часто присоединяется к сыновьям и дочери, когда те занимаются физическими упражнениями: делает с ними зарядку и даже прыгает с ними на батуте перед школой.

Услышав о спортивных пристрастиях Кейт, игроки сборной пригласили ее на тренировку, и она пообещала, что придет.

"Теперь нет оправдания. Нам придется провести семейную тренировку", – с улыбкой ответила Кейт.

Главный тренер команды Том Койд позже рассказал журналистам подробности о спортивных занятиях младшего сына высокопоставленных членов королевской семьи, которыми с ним поделилась сама принцесса Уэльская:

"Она сказала, что Луи занимается регби в школе. Она говорила, что в данный момент это довольно просто, что он только начинает справляться с прохождением и беготней. Но когда тебе четыре с половиной, ты просто хочешь получить мяч и бежать в любом направлении".

Кэтрин стала патроном лиги регби после того, как принц Гарри сложил с себя обязанности члена королевской семьи.

Ранее Фокус писал, какие методы воспитания Кейт Миддлтон переняла у своих детей.