Кейт Міддлтон розповіла, які методи виховання перейняла у своїх батьків

Кейт Міддлтон та принц Вільям виховують трьох спадкоємців — принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї.

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У новому подкасті Джованни Флетчер "Щаслива мама, щаслива дитина" принцеса Уельська відверто розповіла про своє дитинство та поділилася методами виховання, які перейняла у своїх батьків. Про це пише Daily Express.

"Мені пощастило, що я з дуже міцної родини. Батьки були дуже віддані мені, а також братові й сестрі. Тепер я сама мама і дуже ціную те, скільки вони пожертвували заради нас. Я була дуже захоплена спортом. Вони приходили на кожен матч і ставали тими, хто голосно хворів у залі. Ми завжди проводили наші сімейні свята разом. Ці прості речі врізалися мені на згадку і думаю, що бачу їх навіть зі своїми власними дітьми", — сказала Кейт.

Наразі Джеймсу Міддлтону 35 років, а Піппе Міддлтон 39 років. Кейт – старша дитина, їй 40 років.

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

За словами Кейт, вона прищеплює своїм дітям любов до прогулянок, які були у її дитинстві.

"Я пам'ятаю це з дитинства — робити прості речі, гуляти разом, і це справді те, що я намагаюся робити й зі своїми дітьми, тому що це повністю знімає всі складнощі, весь тиск", — сказала Кейт.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон і принц Вільям сходили на обід у віндзорський паб, поки їхні діти були в школі.

Також Фокус писав, що Кейт Міддлтон заявила про себе як майбутня королева.